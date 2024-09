VÍDEO | Salvador Illa humilia Sílvia Orriols en dos minuts: "Vostè no és ningú"

Al ple del Parlament per la compareixença d'Illa sobre estructura i composició del seu govern, la també alcaldessa de Ripoll (Girona) havia assegurat que bona part dels nous consellers i càrrecs són "manifestament anticatalans i obertament espanyolistes". "Si hi ha algú que encarna aquest govern ple de gom a gom d'oportunistes és Espadaler, que, com el PSC, un dia va jugar la carta del catalanisme, quan va veure que les coses no anaven bé va anar corrents a abraçar l'espanyolisme i fins i tot el comunisme", ha afegit.

També havia al·ludit a l'1-O ia l'independentisme: "Víctimes dels seus tripijocs i enganys, trobem a faltar aquells anys en què portàvem la batuta i que riure's de nosaltres no sortia gratis. Estem farts que validin i aplaudeixin polítiques que vostès no pateixen", afegia.

Orriols ha criticat les forces polítiques a la Cambra per "denunciar la discriminació de la dona i permetre l'entrada a una dona que fa ostentació de la misogínia musulmana", en referència a la diputada republicana Najat Driouech per portar 'hijab' al Parlament .

D'altra banda, ha retret a Illa dir que “la immigració no posa en risc la identitat” catalana però alertar alhora del poc ús del català entre la ciutadania de Catalunya.

"Diu que la immigració enriqueix, però a Torredembarra hi ha un cicle de conferències islàmiques que diuen que la dona que es posa colònia és una prostituta. Diu que desmentirà els discursos d'odi: ja que comenci pel seu govern, que fa tuits supremacistes i catalonòfobs" , ha afegit.

També ha instat el Govern que, quan recompti els immigrants morts al mar, ho faci també amb el "nombre d'apunyalaments i violacions que pateixen els catalans a mans dels que entren al país".

"Treballo més que vostè i sóc més treballador que vostè"

La resposta no ha deixat indiferent ningú, i encara menys Orriols. En primer lloc, Illa ha volgut deixar clar que l'alcaldessa de Ripoll “ no és ningú per donar lliçons de qui és català i qui no”. "Com a president de la Generalitat de Catalunya, per al meu govern, qualsevol que vingui a millorar Catalunya és català i té drets i deures, com tots nosaltres", ha aclarit.

En segon lloc, ha volgut deixar clar que per haver-se'n anat de vacances, no és menys treballador: "Vostè a mi em guanya en discursos d'odi i en dissoldre la convivència de Catalunya, però no em guanya ni em fa cap lliçó en feina. Treballo més que vostè i sóc més treballador que vostè”.

A més, li ha recomanat que "aprengui educació i aprengui a respectar les institucions que són de tots els catalans, no només de vostè".

El president de la Generalitat no ha oblidat el càrrec que ostenta Orriols, i ja ha avisat que en vigilarà els moviments. "Jo també govern per als ciutadans de Ripoll, i estaré especialment atent que els ciutadans de Ripoll que no comparteixin el seu discurs d'odi trobin al Govern de la Generalitat i trobin polítiques efectives. I estaré vigilant com a president de Catalunya el que fa vostè com a alcaldessa de Ripoll, i vostè complirà la legalitat, li agradi o no", assenyalava.

En última instància, ha sortit a defensar la diputada republicana Najat Driouech, de qui ha dit que "fa 1000 voltes" a Orriols.