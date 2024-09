Tellado diu que l'Ajuntament de Barcelona "simbolitza perfectament la deriva del socialisme"

Miguel Tellado i Daniel Sirera aquest dijous en roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona. - EUROPA PRESS

El portaveu del Grup Popular al Congrés, Miguel Tellado, ha assenyalat que l'Ajuntament de Barcelona “simbolitza perfectament la deriva del socialisme a Espanya, però també del socialisme a Catalunya”.

Aquest dijous en roda de premsa, després de reunir-se amb el líder popular al consistori, Daniel Sirera, Tellado ha criticat que l'alcalde socialista, Jaume Collboni, "vol forçar la incorporació d'ERC al seu govern, alhora que la direcció del PSOE força la incorporació al programa polític de les propostes de l'independentisme".

Ha detallat que a la trobada amb Sirera han abordat temes com les obres de l'estació d'AVE de la Sagrera, l'ampliació de l'aeroport, la necessitat que les administracions s'impliquin a les polítiques de cultura, la manca de jutjats a la ciutat i la multireincidència, "que requereix obligatòriament una modificació del Codi Penal".

Retreu a Sánchez que nomeni Escrivà governador

Tellado ha criticat que amb el president del Govern, Salvador Illa, l'independentisme "ja no és a la Generalitat, però les seves polítiques, sí" i ha dit que sense els independentistes, Pedro Sánchez no seria president del Govern.

Ha destacat, en les paraules, que Sánchez ha començat aquest nou curs polític amb un discurs que era 100% crítica i 0% autocrítica i li ha retret el nomenament de José Luis Escrivá com a nou governador del Banc d'Espanya, "una de les últimes colonitzacions de Sánchez".

També ha indicat que el pacte fiscal entre ERC i el PSC és “una proposta que és dolenta per a Espanya i també per a Catalunya”, atès que, en les seves paraules, minva els recursos econòmics, i ha afirmat que els que defensen aquest nou model són els mateixos que van pactar el model vigent.

Immigració a Espanya

Després de ser preguntat per les converses del PP amb el govern sobre la immigració a Espanya, ha concretat que l'última vegada que va parlar amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va ser dissabte a la nit, i que no han establert una data per a una nova trobada.

"El Govern d'Espanya ha de recolzar les comunitats que estan patint a les carns aquest problema", ha indicat, a més de criticar que des del 12 d'agost, quan es van reunir amb el PSOE, no mou fitxa, textualment.