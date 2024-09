L'estratègia que prepara Junts per deixar Pedro Sánchez debilitat

Foto: EuropaPress

Al tauler de la política espanyola, Junts per Catalunya s'ha convertit en un jugador clau per a l'estabilitat del Govern de Pedro Sánchez. Amb només sis diputats al Congrés, la formació liderada per Carles Puigdemont té a les mans la possibilitat de decidir el futur de la coalició progressista. L'estratègia de Junts, no obstant, no passa per enderrocar l'Executiu, sinó per mantenir-lo en un equilibri precari mentre aconsegueixen avançar en el principal objectiu: la llei d'amnistia.

La prioritat de Junts és clara: garantir l'amnistia que necessita Puigdemont i 300 líders independentistes més implicats en els esdeveniments del 2017. Des del seu exili, Puigdemont ha vist com el seu marge de maniobra s'ha reduït dràsticament, tant en l'aspecte legal com en el geogràfic. La seva situació és tan complicada que ni tan sols pot trepitjar França, i la seva presència en esdeveniments polítics a Catalunya és cada cop més simbòlica. Aquesta situació ha portat Junts a centrar tots els seus esforços a Madrid, on la seva petita representació parlamentària pot tenir un impacte significatiu.

La tàctica de Junts és bloquejar els Pressupostos Generals de l'Estat , cosa que al PSOE ja donen per descomptat. Tot i això, aquest moviment no implicarà un vot de censura contra Sánchez. La legislatura continuarà, encara que sigui en estat de coma, perquè el veritable interès de Junts és mantenir viva la possibilitat que l'Executiu utilitzi les seves influències a la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i el Tribunal Constitucional per facilitar l'amnistia. Un Govern del Partit Popular recolzat per Vox representaria la fi de qualsevol esperança en aquest sentit.

HORES BAIXES A CATALUNYA

Mentrestant, Junts s'ha quedat sense poder institucional a Catalunya . La seva influència es limita a la presidència de la Diputació de Girona i al control de l'Ajuntament de Sant Cugat, cosa que ha obligat la formació a mirar cap a Madrid com a principal escenari d'acció. És per això que els pactes que pugui donar suport al Congrés seran únicament si en poden treure rèdit polític.

Les negociacions al Congrés estaran marcades per una sobreactuació calculada , en què es negaran a recolzar les iniciatives de PSOE i Sumar, i dilataran excessivament aquelles en què vulguin donar el sí. Aquest modus operandi ja s'ha vist a la discussió sobre la llei d'amnistia, on Junts va aconseguir estendre el procés de negociació durant un mes addicional per intentar blindar la llei.

En el fons, la negativa de Junts a aprovar els pressupostos generals de l'Estat podria tenir un efecte inesperat. Sánchez, conscient de la necessitat d'ajustar la despesa pública segons les noves normes fiscals europees, podria veure a la pròrroga pressupostària una "barra lliure" per continuar gastant sense les restriccions de Brussel·les. D'aquesta manera, la inestabilitat que introdueix Junts podria convertir-se en un avantatge per al Govern, permetent mantenir una política expansiva sense les cotilles imposades des d'Europa.

En conclusió, l'estratègia de Junts es basa a mantenir el Govern de Sánchez en una corda fluixa, utilitzant el petit però crucial grup de diputats com una palanca per avançar en el seu objectiu de l'amnistia. En aquest joc d'equilibris, el risc de caure és alt, però la recompensa per a Junts i especialment per a Puigdemont podria ser històrica. Mentrestant, la legislatura avança, encara que sigui a trompades, en un ambient de constant tensió i calculada sobreactuació.