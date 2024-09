Eduard Pujol (Junts), sense pèls a la llengua: "Llarena és un Tejero 3.0 sense bigoti"

Pujol, en una intervenció al Senat. Foto: Europa Press / Canva Pro

El senador de Junts per Catalunya, Eduard Pujol , ha carregat aquest dimarts 10 de setembre contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, a qui ha anomenat "Tejero 3.0 sense bigoti", cosa que li ha costat una reprimenda del president del Senat, Pedro Rollán.

Pujol ha aprofitat el debat d'una moció del PP sobre la transparència a les institucions i la lluita contra la corrupció al Senat per criticar el "gran exercici de cinisme polític" del Govern espanyol per asilar l'opositor veneçolà Edmundo González i "permetre al Poder Judicial mantenir a l'exili" l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Quan es tracta de protegir l'Estat de Dret d'Espanya no són tan valents", ha afegit el senador, demanant a l'Executiu que "sigui capaç de dir 'que ja n'hi ha prou'" al magistrat del Suprem, instructor de la causa del Procés .

Ha estat llavors quan Pujol ha titllat Llarena de "Tejero 3.0 sense bigoti", en al·lusió a Antonio Tejero i el cop d'Estat del 1981. "Resulta que no hi ha ningú capaç de dir 'prou' al jutge Llarena, un Tejero 3.0 sense bigoti", ha assenyalat el senador.

Rollán ha reprès a Pujol per les seves paraules, advertint-lo que a la Cambra Alta no permetrà atacs "amb noms i cognoms a cap magistrat, i menys en aquests termes". Com que el temps d'intervenció de Pujol ja s'havia acabat, el president del Senat li ha demanat que desallotgi la tribuna d'oradors.