Tolo Moya carrega contra ERC: assegura que l'han utilitzat com a "cap de turc"

L'exdirector de Comunicació d'ERC Tolo Moya, acomiadat recentment pel partit del seu càrrec com a assessor de la Diputació de Barcelona, ha afirmat ser el "cap de turc" pel cas dels cartells difamatoris contra els germans Maragall.

En una entrevista a Catalunya Ràdio ha assegurat que espera poder anar "aviat" als tribunals per defensar-se, després de recalcar que no confia en la investigació interna duta a terme pel partit sobre aquesta qüestió.

En preguntar-li per qui és el responsable dels cartells, Moya ha declinat donar cap nom per evitar possibles demandes contra ell i sota recomanació del seu advocat, tot i que ha dit que no li constava que existissin campanyes B a ERC. A més, ha apuntat que mai va participar ni va validar res relacionat amb els esmentats cartells i creu que els joves que els van pegar van actuar "de manera autònoma".

"NOVES PROVES"

Sobre aquesta qüestió, ha precisat que fa dos dies va enviar un correu electrònic a la comissió de garanties de la formació aportant "noves proves", i ha afegit que no li explicaven tot allò que es feia.

Tot i admetre que va tramitar factures que tenien relació amb l'estructura B, ha defensat que desconeixia a què es destinaven aquests diners , i ha assegurat que sempre hi havia algú de la direcció que donava les ordres.

Preguntat per si aquestes ordres venien de l'exvicesecretari de Comunicació d'ERC i exviceconseller del Govern Sergi Sabrià , Moya ha respost: "Hi havia gent que et demanava fer coses no orgànicament, com ara aquest nom que has dit".

VA VOLER PARLAR AMB ERNEST MARAGALL

Després de concretar que el seu cap directe era Sabrià, ha assegurat que va tenir la sensació que li volien atribuir la responsabilitat dels cartells quan va notar que gent propera a l'exlíder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall , el va deixar de "mirar i parlar" i el van començar a excloure algunes reunions a les quals sempre anava.

Tot i que no ha parlat amb Ernest Maragall, ha destacat que s'hi ha ofert i considera que els responsables de la campanya dels cartells han enganyat l'exregidor repoublicà: "Crec que l'han mentit". Moya, que segueix militant a ERC perquè vol que la investigació segueixi fins al final, ha afegit que no vol tornar a treballar al partit.

AMENACES

Una altra de les bombes que ha revelat a l'entrevista és que ha rebut amenaces per part de diversos membres del partit per evitar que parlés públicament i donés la seva versió dels fets. "M'han dit que no parli, que sinó em denunciaran", afegia, argumentant que van insinuar que acabarien amb la seva carrera professional.

"Temien que sortissin els noms dels responsables reals perquè el problema seria més gran per a ells", lamenta.