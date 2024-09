Moret, Pedret i Villamayor: els socialistes que vigilaran els acords amb ERC

Ferran Pedret és advocat de professió i ha destacat per la tasca en defensa dels drets humans i la participació activa en moviments socials. Va ser diputat al Parlament de Catalunya des del 2012 fins al 2023, on es va centrar en temes com la memòria històrica, la justícia social i els drets civils. També ha exercit rols importants dins del PSC, com a secretari d'organització i portaveu adjunt. A més a més, és una de les persones de màxima confiança d'Illa.

Javier Villamayor