Puigdemont retreu que no l'amnistin mentre Espanya manté "impunes els crims del franquisme"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat la decisió del jutge Pablo Llarena de no aplicar-li l'amnistia pel delicte de malversació pel qual està processat juntament amb els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig el mateix dia que Espanya decideix "mantenir impunes els crims del franquisme", en relació a l'arxiu de la causa per la querella del denunciant de tortures de la Brigada Polític-Social el 1975.

"El mateix dia que Espanya contradiu el dret internacional humanitari i decideix mantenir impunes els crims del franquisme, resol que no se'ns pot aplicar l'amnistia. I per mantenir les tradicions espanyoles, això ho tornem a saber per la premsa", ha lamentat aquest dimarts en un apunt a X recollit per Europa Press.

Ho ha dit després que el magistrat instructor del 'procés' hagi rebutjat aquest dimarts els recursos de reforma presentats per Puigdemont, Comín i Puig, així com els de Fiscalia i Advocacia de l'Estat, contra la seva decisió de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació.