La candidatura del Primer d´Octubre vol recuperar Esquerra per als seus militants

Foto: CatalunyaPress

L'entitat Col·lectiu Primer d'Octubre ha presentat aquest dimarts la seva candidatura a la presidència d'ERC. La seva candidatura rupturista porta per nom "Recuperem ERC. La independència des de les bases" ( "Recuperem ERC. La independència des de les bases" ).

Presentat per Xavier Martínez Gil i Ángel Ruiz Díez des del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el col·lectiu ha deixat clar que aquesta proposta neix com a reivindicació davant la "deriva" que estava tenint el partit des del 2019, any en què van néixer per reivindicar "ser fidels al mandat de l?1 d?octubre".

L'objectiu d'aquesta candidatura és, entre diversos punts, reivindicar la nació, crear una taula permanent de l'independentisme i recuperar l'assemblarisme, a més de tornar a anomenar els seus seguidors “militants” i no “afiliats”, ja que consideren que passen a ser un objecte passiu i no actiu al partit.

"L'estratègia política ha descolorit l'essència d'ERC", lamentava Xavier Martínez, i és per això que el lema de la candidatura fa referència a "recuperar les sigles d'ERC".

"És un projecte fet el juliol del 2019 en què hem pogut fer una urbanització de gent descontenta perquè ERC no estava sent fidel a la seva paraula", explicava Ángel Ruiz.

Per tant, han volgut deixar clar que tenen un "projecte consolidat que volen reivindicar" de cara a les properes eleccions de l'Executica Nacional. "Demanem suport a tothom que tingui com a referència política l'independentisme", apuntava.

"LA IMPORTÀNCIA DE LES BASES"

Un dels aspectes que han remarcat és la importància de les bases en la seva candidatura, i aquest és precisament un dels punts que més els diferencien de la resta, segons sembla. A més, també han afirmat que van ser els únics que van demanar “no pactar amb Illa”.

De fet, en tot allò relatiu a les negociacions, han deixat clar que cal fer-ho "sense renúncies", fent al·lusió al "dret d'autodeterminació".

Pel que fa a la seva relació amb la resta de grups republicans, han lamentat que Oriol Junqueras no ha accedit mai a parlar-ne, mentre que amb Marta Rovira sí que han tingut més contacte. Finalment, amb 'Foc Nou', la quarta candidatura republicana, tampoc no han mantingut "converses serioses", tot i que el perfil ideològic i les demandes són similars.

Per acabar, han lamentat l'escàndol dels cartells contra Ernest Maragall, en què es feia al·lusió a l'alzheimer. "El cas indigna", lamentaven, i afegien que aquest embolic s'havia de solucionar "amb transparència".