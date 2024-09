Els interessos partidistes enterboleixen la primera Diada post procés

Diada de l'11 de setembre del 2023 - EP

La primera Diada postprocess, amb un president no independentista a la Generalitat, podria haver estat un dia d'unitat, de recuperar la celebració que uneix tots els catalans. La sortida de l'arc de Sant Martí d'una època on el comandament i la representació de la Generalitat ha estat propietat d'uns quants. El nou president Salvador Illa, ha intentat buscar la unitat a la celebració, però cada partit ha afrontat el Dia de Catalunya amb els seus propis interessos: el PP no acudirà als actes per no coincidir amb el PSC; Junts intentarà tenir el protagonisme polític de la manifestació independentista intentant enfonsar del tot ERC, que possiblement sigui increpat per les seves guerres internes, per investir Illa i per les seves baralles contínues amb l'ANC; la CUP, els republicans i els Comuns intentaran sobreviure a una Diada que en el seu cas és post mortem, després que els catalans els hagin donat un bon cop a les urnes; Aliança Catalana advocarà per una jornada on només hi caben catalans de pura raça ia Vox ni se l'espera, ja que considera que la celebració del dia nacional de Catalunya "és una mentida". Cadascú amb la seva cobla i ningú al comandament.

PP: "No creiem oportú compartir aquest moment"

El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha anunciat aquest dimarts que el partit no participarà als actes oficials de la Diada de l'11 de setembre per no "compartir" la festivitat amb el PSC i ERC.

"No creiem oportú compartir en aquest moment, en aquestes circumstàncies, aquesta festivitat amb el PSC i amb ERC, que és, al final, qui governa en realitat a Catalunya", ha expressat Fernández en roda de premsa al Parlament.

Alhora, ha afegit que els populars no comparteixen la formació de l'actual govern ni les condicions en què s'ha format, així com tampoc el "xantatge" a què té sotmès ERC al PSC, encara que ha especificat que sí que assistiran a actes que organitzin els ajuntaments i altres institucions per celebrar la Diada amb, textualment, normalitat institucional.

En aquest sentit, ha afirmat que participaran "de forma normalitzada" a municipis on tinguin representació política ia les ofrenes florals de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Junts vol ressuscitar l'independentisme i rematar ERC

Junts ha trucat aquest dimarts als independentistes desorientats o desil·lusionats a tornar a mobilitzar-se a la Diada de l'11 de setembre: "Cal estar més que mai. La força de la gent ha estat fonamental per arribar fins aquí. Ho va ser l'1 d'octubre i ho ha estat durant anys".

"Hem de contribuir amb les nostres accions a fer que tota aquesta gent que s'ha mobilitzat de manera exemplar durant més d'una dècada, que tota aquella gent que està desorientada o desil·lusionada, torni a veure un horitzó d'esperança", destaquen al manifest del partit per la Diada.

Després d'insistir que aspiren a representar els hereus de l'1-O, defensen que és el moment de mobilitzar-se, de “refer ponts” i treballar per continuar sent dignes de la confiança de la gent i per aconseguir la independència de Catalunya.

Apel·lant a conceptes com resiliència, determinació i perseverança, lamenten que la Diada transcorri "en una situació d'excepcionalitat per la persecució judicial de l'independentisme" malgrat l'aprovació de la Llei d'Amnistia.

"Però un nou cop d'estat judicial, que el Govern espanyol no combat amb contundència, ha resultat en la no aplicació de la llei per part d'alguns jutges, i per tant, perpetua la repressió, centrada novament en l'intent d'eliminar la figura" de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, afegeix el text.

També lamenten que l'independentisme hagi perdut la majoria parlamentària i acusen ERC de permetre la formació del Govern de Salvador Illa, a qui recorden que es va manifestar a favor "de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució".

"Aquest fet trenca de manera greu la possibilitat de mantenir la unitat independentista a curt termini i ens obliga a replantejar l'estratègia per assolir la independència de Catalunya", destaquen.

ERC, contra l'"extrema dreta"

ERC ha demanat aquest dimarts tot el moviment independentista que rebutgi de manera activa "la presència de l'extrema dreta" i ha condemnat la possible presència d'Aliança Catalana (AC) en manifestacions independentistes durant la Diada Nacional de Catalunya de dimecres.

Així s'han expressat els republicans en un comunicat, com a resposta a unes declaracions aquest dimarts del president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, on ha opinat que no li agrada AC però que tot independentista és benvingut a la manifestació de la Diada.

"ERC vol deixar ben clar que el moviment independentista és transversal i plural i que no hi tenen cabuda aquelles organitzacions que avivin odi entre catalans o catalanes i fan bandera del racisme i la islamofòbia", remarca el comunicat d'ERC.

Pels republicans, "no es pot fer mai el joc a l'extrema dreta". "El moviment independentista és i ha de ser un moviment inclusiu, democràtic i pacífic", remarca la formació.

Resposta de l'ANC