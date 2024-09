Consulta la informació sobre la manifestació de la Diada a la teva província

Dues dones amb banderes de l'estelada durant un acte d'ERC per la Diada | Europa Press

La Diada de Catalunya de 2024 se celebra aquesta tarda a les quatre províncies catalanes amb manifestacions que començaran al voltant de les 17:14 hores. A Barcelona, la manifestació, organitzada per diverses entitats sobiranistes, partirà de l'Estació de França i culminarà a l'Arc de Triomf, on es duran a terme discursos reivindicatius. L'esdeveniment central estarà marcat per la tradicional "Festa per la Llibertat", amb actuacions musicals de grups locals com Al·lèrgiques al Pol·len, Ginestà i Flashy Ice Cream. La manifestació a Barcelona posa especial èmfasi en la defensa del dret a l'habitatge, un tema central que reflecteix les tensions generades per les lleis anul·lades pel Tribunal Constitucional en aquesta matèria.

A Girona, l'acte de la tarda se centrarà en la situació del sistema sanitari català, que els organitzadors consideren afectat per la pressió fiscal imposada des de l'Estat espanyol. La concentració tindrà lloc davant la Delegació d'Economia i Hisenda a la Gran Via de Jaume I, començant a les 16:45. No serà una marxa convencional, sinó una protesta fixa destinada a denunciar la manca de recursos per a la sanitat pública a Catalunya. Aquesta forma de protesta busca visibilitzar els problemes que s'atribueixen a la pertinença a Espanya i forma part d'una acció més àmplia que connecta la independència amb la millora dels serveis públics.

A Tarragona, la manifestació començarà a les 16:00 hores al passeig de les Palmeres, passant per la Rambla Nova i acabant al monument als herois de 1811. La protesta se centrarà en la problemàtica del transport ferroviari, denunciant un sistema de Rodalies deficient i el retard en la implementació del corredor mediterrani. Els organitzadors assenyalen que només la independència podria garantir un sistema de transport adequat per a la regió. Mentrestant, a Tortosa, la manifestació començarà a la plaça del Bimil·lenari i avançarà per l'avinguda de la Generalitat fins al parc de Teodor González. En aquest cas, el focus de la protesta serà el desequilibri territorial i la gestió de l'aigua, reclamant que la independència permeti una gestió més justa i equitativa dels recursos hídrics, especialment a les zones del Baix Ebre.

Finalment, a Lleida, la manifestació partirà de l'Avinguda de Catalunya, davant la Delegació de la Generalitat, i recorrerà diversos carrers fins a concloure a l'Avinguda Alcalde Rovira Roure, on es connectarà amb Barcelona per seguir el manifest unitari a les 17:14 hores. El tema principal de la manifestació a Lleida serà la reivindicació del camperolat com una estructura essencial en una futura Catalunya independent, destacant el paper del sector agrícola en la preservació del territori i la seva importància en l'economia del país.