Illa lidera l'ofrena floral del Govern en la Diada | Europa Press

L'11 de setembre de 2024, a les 09:31 hores, Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, va liderar la tradicional ofrena floral davant del Monument a Rafael Casanova a Barcelona, donant inici a la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya. Aquest gest simbòlic va marcar el començament de les celebracions, en les quals diverses institucions i partits catalans reten homenatge a un dels defensors de Barcelona durant la Guerra de Successió Espanyola.

Aquest acte té un caràcter especial, ja que és la primera Diada que se celebra sota el lideratge de Salvador Illa com a president de la Generalitat. A més, per primera vegada en 14 anys, Catalunya no està governada per un partit independentista, fet que afegeix una dimensió política diferent a la jornada, tradicionalment associada al sentiment sobiranista català.

La Diada de 2024 es celebra enmig d'una crisi en els partits sobiranistes. Després d'anys de protagonisme en l'escena política catalana, les formacions independentistes travessen moments de fragmentació interna i dificultats per articular un projecte comú. En aquest context, el lideratge d'Illa, que representa una visió no independentista, reflecteix un canvi de direcció en la política catalana.

El nou enfocament de la Generalitat, sota la direcció d'Illa, s'ha centrat en el diàleg i el consens, buscant avançar en les polítiques que uneixen els catalans més enllà de les divisions ideològiques sobre la independència. Sílvia Paneque, portaveu del Govern, va subratllar aquest missatge instigant que la Diada fos una jornada dedicada al diàleg i l'avenç des del consens. Paneque va destacar la necessitat d'establir objectius comuns per construir un futur compartit a Catalunya, deixant de banda les postures extremes que han marcat anys anteriors.

Com és habitual en la Diada, el Govern, el Parlament i l'Ajuntament de Barcelona van ser les primeres institucions a dipositar les seves ofrenes florals. L'acte davant del Monument a Rafael Casanova, un símbol de resistència i de defensa dels drets de Catalunya, és una tradició que inaugura les celebracions de l'11 de setembre, recordant un moment clau en la història catalana.

En aquesta ocasió, la presència de Salvador Illa al capdavant del Govern en aquest acte solemne és un recordatori del nou cicle polític a Catalunya. Illa, amb el seu tarannà dialogant, busca posar èmfasi en la importància de la unitat dins de la diversitat catalana, i la seva presència a la Diada reflecteix el seu compromís amb una Catalunya més inclusiva i oberta al diàleg.

L'11 de setembre de 2024 es perfila com una Diada de transició, no només en termes polítics, sinó també pel seu significat per a la ciutadania. Tot i que el sentiment independentista continua vigent en amplis sectors de la societat catalana, la crisi dels partits sobiranistes i l'arribada d'Illa a la presidència de la Generalitat marquen un gir cap a una etapa on les reivindicacions polítiques no giren exclusivament entorn de la independència.

La Diada d'enguany, per tant, es presenta com una oportunitat per reflexionar sobre el rumb que vol prendre Catalunya en els pròxims anys. L'acte liderat per Salvador Illa, acompanyat de figures clau del Govern i altres institucions, és una mostra de la voluntat de construir un futur basat en el diàleg i la cooperació, reconeixent les diferències però treballant pel bé comú.

Aquest 11 de setembre serà recordat com una Diada de canvi, en la qual Catalunya comença a caminar cap a un horitzó diferent, sense deixar de banda la seva història, però amb una mirada posada en la convivència i el progrés comú.