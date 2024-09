Tot el que has de saber sobre la Diada de Catalunya

Un castell s'alça durant la Diada | Europa Press

La Diada de Catalunya, celebrada cada 11 de setembre, és una de les festivitats més importants per als catalans. Aquest dia commemora un episodi clau de la història de Catalunya: la caiguda de Barcelona el 1714 durant la Guerra de Successió Espanyola. En aquesta guerra, Catalunya va donar suport a l'arxiduc Carles d'Àustria, oposant-se a Felip de Borbó, qui finalment es va alçar amb la victòria i va assumir el tron com a Felip V. La derrota de les tropes catalanes va significar la pèrdua de les institucions i les llibertats pròpies del Principat de Catalunya, essent un moment determinant en la configuració de la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya. Així, la Diada es celebra com un recordatori de la resistència i l'anhel d'autonomia.

L'elecció de l'11 de setembre no és casual. Aquesta data marca el dia en què Barcelona va caure després d'un llarg setge el 1714, culminant la defensa catalana davant les tropes borbòniques. Des de llavors, l'11 de setembre ha quedat gravat en la memòria col·lectiva com un símbol de lluita pels drets i les llibertats de Catalunya. Amb el temps, la Diada va anar evolucionant, consolidant-se com una jornada en què es reivindiquen els valors d'identitat i autogovern catalans.

Un dels actes més representatius de la Diada és l'ofrena floral davant del Monument a Rafael Casanova, situat a Barcelona. Aquesta tradició té un fort significat simbòlic, ja que Rafael Casanova va ser un dels principals defensors de Barcelona durant el setge de 1714. Casanova, qui ostentava el càrrec de Conseller en Cap (equivalent a un alcalde), es va convertir en una figura emblemàtica en liderar la defensa de la ciutat en els moments més crítics del conflicte. Encara que finalment va resultar ferit i la ciutat va caure, la seva valentia i compromís amb la causa catalana l'han elevat a la categoria d'heroi nacional.

El monument a Casanova no només representa un líder militar, sinó que s'ha convertit en un símbol de la lluita per les llibertats catalanes. Per això, cada 11 de setembre, tant institucions com partits polítics, organitzacions civils i ciutadans s'acosten al monument per retre homenatge amb flors, en una mostra de respecte i record a la resistència històrica de Catalunya.

Durant la darrera dècada, la Diada ha tingut un marcat caràcter secessionista, especialment a partir de 2012, quan el moviment independentista català va prendre força. Les grans manifestacions a favor de la independència i la presència de partits i dirigents independentistes a la Generalitat van donar a la Diada un to reivindicatiu de la separació d'Espanya. Les mobilitzacions massives, amb centenars de milers de persones demanant la independència, es van convertir en un dels trets d'identitat de la Diada durant aquests anys.

No obstant això, el 2024 la celebració pren un caràcter diferent. Per primera vegada en 14 anys, Catalunya no està governada per un partit independentista. Salvador Illa, líder del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), és el president de la Generalitat, i aquesta és la seva primera Diada al capdavant del Govern. Illa ha fet èmfasi en la importància de la unitat i el diàleg dins la societat catalana, allunyant-se del discurs secessionista que va predominar en els anys anteriors. Aquesta transició en el lideratge polític ofereix un nou context per a la Diada, més centrat en el consens i en la recerca d'objectius comuns per a Catalunya, sense posar el focus exclusiu en la independència.

Així, encara que la Diada continua sent una jornada de profund significat per a tots els catalans, la manera en què s'interpreta i se celebra ha anat evolucionant amb el temps. Si bé segueix sent una data de reivindicació de la identitat catalana, el to i les demandes varien segons el moment polític i social que visqui la regió. Amb Illa al capdavant, s'obre una nova etapa en què l'èmfasi sembla dirigir-se més cap a la cohesió.