Illa defensa la Diada com una jornada per reafirmar la "voluntat de ser i conviure" | Europa Press

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que la Diada Nacional de Catalunya és una jornada per reafirmar la "voluntat de ser i conviure" dels catalans.

"La Diada és una jornada per reflexionar qui som i cap a on volem avançar. Una jornada per reflexionar la nostra voluntat de ser i de conviure", ha dit en un missatge a la xarxa social X recollit per Europa Press.

Ha afegit que aquesta jornada és un moment per compartir i retrobar-se, i que "pertany a tots els catalans i catalanes".