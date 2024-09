Colau es posa a disposició dels Comuns per "fer d'enllaç" amb altres esquerres al món | Europa Press

L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat aquest dissabte que, quan deixi de ser regidora a l'Ajuntament de Barcelona, es posarà a disposició dels Comuns per "fer d'enllaç" amb partits d'esquerres de tot el món davant un context global marcat, a la seva opinió, per l'avanç de l'extrema dreta.

Així s'ha expressat Colau des de l'acte del desè aniversari de BComú, a Barcelona, en les primeres declaracions en públic des que anunciés que a l'octubre deixarà l'Ajuntament de Barcelona i el colideratge dels Comuns.

En una sala amb desenes de simpatitzants del partit, ha emplaçat BComú a treballar per guanyar les eleccions de 2027, i ha recordat que en les últimes eleccions municipals la formació es va quedar a uns 300 vots del PSC de l'actual alcalde, Jaume Collboni.

Colau ha advertit que el context actual és d'un "sistema econòmic depredador que ha entrat en barrera i que pensa morir matant", una cosa que ha relacionat amb l'ascens de l'extrema dreta.

Ha citat altres països en els quals els partits d'extrema dreta han guanyat força com, textualment, França, Itàlia, Brasil i Mèxic, i ha defensat construir llaços en el context català, estatal i europeu per fer "frentes populars perquè l'extrema dreta està molt organitzada".

"Cada un al seu lloc, continuarem juntes, continuarem fent comunitat, continuarem estant als barris, i celebrant que estem vives, estem juntes, i que volem canviar-ho tot sense demanar permís i sense por", ha assegurat.

Repassant els dos mandats en què BComú va governar a Barcelona, Colau ha opinat que les notícies falses i les campanyes de desprestigi contra el seu partit s'han convertit des de fa anys en una normalitat.

Ha expressat que si es fa una notícia falsa contra el president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, és un "escàndol", però que si es fa contra BComú, textualment, entra dins d'una suposada normalitat.

Sobre els 10 anys de la formació, l'exalcaldessa ha recordat que BComú es va crear com una confluència entre persones que venien de moviments socials i de partits polítics, entre altres, i ha emmarcat el projecte com una cosa que beu de "moltíssims moviments socials que al llarg de la història han demostrat que sí es podia".

També ha demanat al seu partit que revisi com va sorgir BComú i seguir "innovant més, millor i encara amb més valentia".

Per a Colau, un dels principals llegats dels seus governs és haver fet un "canvi d'agenda" que, segons ella, ha quedat per quedar-se, ressaltant àmbits com el feminisme, el canvi climàtic i les polítiques d'habitatge, entre altres.

"El que està clar és que hem tocat privilegis", ha afegit, alhora que ha agraït la feina feta per les persones que han passat en la darrera dècada i per als militants que han pres responsabilitats dins l'organització de BComú.

Després del seu discurs, Colau ha saludat els assistents, sota crits de suport de "alcaldessa, alcaldessa", seguits per altres de "presidenta, presidenta".

A l'acte del desè aniversari de BComú han assistit desenes de simpatitzants del partit, així com membres dels Comuns com la líder de la formació al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, i l'eurodiputat de Comuns-Sumar, Jaume Asens.

L'exalcaldessa va informar la setmana passada que deixarà el consistori en el ple del proper mes d'octubre, encara que va matisar que no deixarà la política, i va emmarcar la seva marxa en la necessitat de reflexionar i parlar amb gent que pensa diferent en un context de "crisi de les esquerres" a tot el món.