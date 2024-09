La raó per la qual el Tribunal de Comptes va multar el PDeCAT per donacions irregulars

Laccés al Tribunal de Comptes. Foto: Europa Press

La presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, compareixerà el proper dimarts 17 de setembre davant la Comissió Mixta (Congrés-Senat) encarregada de les relacions amb la institució per presentar l'informe sobre la comptabilitat dels partits polítics corresponent al 2018 i 2019, del qual es van derivar sancions al desaparegut Partit Demòcrata (PDeCAT) , Vox i Mès per Mallorca per acceptar donacions finalistes prohibides per la llei.

La sanció a la formació, ja desapareguda, va ser de 241.399 euros, per donacions finalistes, que el Tribunal de Comptes consideren finançament irregular.

I pel mateix motiu va ser sancionada Més Per Mallorca-PSM Entesa-Iniciativa Verds, formació integrada a Sumar, que va reconèixer els fets i es va acollir al pagament voluntari de la sanció, cosa que li va permetre veure reduïda la seva multa a 30.000 euros.

Naixement i caiguda

El partit es va fundar el 2016 com a successor de la històrica Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) . De fet, va sorgir després de la dissolució d'aquesta formació, a causa de la necessitat de renovar la imatge del partit després dels escàndols de corrupció i la seva implicació als processos independentistes catalans .

Va néixer com un partit de tall liberal i centredreta, mantenint una posició a favor de la independència de Catalunya, encara que amb un enfocament més gradualista que altres sectors independentistes.

Artur Mas, expresident de la Generalitat i líder històric de CDC, va participar a la fundació, encara que va cedir un paper més simbòlic a Marta Pascal, que va ser la primera coordinadora general del partit.

Des del 2017, PDeCAT va formar part de la coalició Junts per Catalunya, encapçalada per Carles Puigdemont , que es va exiliar després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Tot i això, les diferències entre els sectors moderats de PDeCAT i els més radicals de JxCat, alineats amb Puigdemont, van portar a tensions internes.

El 2020, Puigdemont va trencar formalment amb PDeCAT i va fundar Junts , un partit nou més alineat amb la seva visió independentista unilateral. Això va provocar una escissió important a PDeCAT, i molts dels seus membres, inclosos càrrecs rellevants, es van passar a Junts.

Des del 2020, PDeCAT ha anat perdent rellevància al panorama polític català. A les eleccions al Parlament del 2021, el partit va concórrer per separat de Junts per Catalunya, obtenint un resultat molt baix, sense representació al Parlament.