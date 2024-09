ERC va mantenir les operacions "en B" després de l'escàndol dels cartells dels germans Maragall

Foto: Europa Press / Canva Pro

Esquerra Republicana ha continuat duent a terme operacions de desinformació després del cas Maragall, i ha mantingut una estructura B amb canvis a les empreses involucrades. Segons el diari Ara , que prèviament va destapar l'escàndol dels atacs de falsa bandera, abans que es publiqués aquesta informació, el partit ja havia fet moviments per amagar la trama: va canviar l'empresa encarregada de pagar els implicats, passant de Rellevància a Iniciatives Sports Barcelona Consulting .

El mitjà assenyala Sergi Sabrià, exviceconseller de la formació republicana, com l'artífex de l'operació . Segons els informes, Sabrià va reunir els militants de base involucrats a la trama per explicar-los els canvis: no només es va modificar l'empresa, sinó que també es va eliminar la figura de l'intermediari, permetent que les factures fossin emeses directament a nom de la nova empresa.

Aquesta trama B va continuar operant entre el gener passat i les eleccions del 12 de maig, mantenint pràctiques similars, incloent-hi l'ús de comptes falsos en xarxes socials per defensar el partit i atacar els rivals polítics. Tot i això, segons les fonts citades per Ara , van evitar realitzar accions de carrer per temor a ser descoberts.

Fa uns dies, Catalunya Ràdio va filtrar missatges d?un grup intern d?ERC que discutien els cartells contra Maragall i l?estructura B. VilaWeb va accedir a una captura de pantalla que involucrava la secretària general d?ERC, Marta Rovira.

En ser informada en un xat intern sobre l'aparició dels cartells que atacaven els germans Maragall a Barcelona, Rovira va respondre que era una campanya tan agressiva que podria generar vots de solidaritat si es denunciava públicament.

En un comunicat, Rovira va negar ser responsable de la campanya i va afirmar que mai no l'hauria autoritzat. A més, ha assenyalat Junqueras com a corresponsable, esmentant que des de la presidència del partit se'ls considerava "massa tous" i se'ls instava a adoptar una postura més ferma.