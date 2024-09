El PSC defensa negociar "en paral·lel" els Pressupostos de la Generalitat i el finançament

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, en una roda de premsa a la seu del partit - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat aquest dilluns que els Pressupostos de la Generalitat del 2025 i el finançament singular de Catalunya inclòs a l'acord d'investidura amb ERC es negociïn "en paral·lel" i alhora.

Així ho ha dit en una roda de premsa a la seu del partit, on ha assegurat que “no hi ha una priorització del Govern, sinó que hi ha una realitat de calendari, una realitat temporal, que fa que es treballi en paral·lel un tema i el un altre”.

També ha afirmat que el Govern complirà l'acord amb ERC, també independentment del procés congressual dels republicans: "Passi el que passi, aquest acord d'investidura és un acord ratificat en una consulta on la majoria dels militants d'ERC van donar suport".

"És una relació ferma, esperem que aquesta relació ferma es tradueixi en l'aprovació dels pressupostos", ha afegit sobre ERC.

Així mateix, ha apuntat que la comissió de seguiment de l'acord amb ERC, que inclou tres representants del PSC i tres més d'ERC, "encara no ha acordat ni la periodicitat ni els continguts".