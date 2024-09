Vilalta es pronuncia sobre la possibilitat que Junqueras torni a liderar ERC

Foto: EuropaPress

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta , ha rebutjat aquest dimarts que l'expresident del partit Oriol Junqueras es torni a posar al capdavant de la formació: "Tothom és necessari, probablement ningú és imprescindible".

"Al final tot són etapes. És probable que tots trobem el nostre lloc a cada moment, i probablement ara el lloc d'Oriol Junqueras no passa per seguir liderant el partit. Però això no ho decidiré jo sinó la militància d'ERC", ha subratllat a una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Tot i això, veu innegable que Junqueras és un líder --textualment-- i "un gran comunicador, un referent de l'independentisme i de la generació de consens i d'aglutinar gent".

"No es tracta de renunciar a res, sinó de sumar tothom. I fer-ho des de la generositat i des de la necessitat d'entendre que és projecte col·lectiu, no individual", ha afegit.

També ha demanat a totes les candidatures que vulguin optar a presidir el partit que ho facin des d'una perspectiva positiva i de respecte, després de lamentar que hi hagi hagut episodis "de disputa i fins i tot de guerra bruta" entre companys.

"Hi ha hagut coses que han traspassat línies vermelles, d'assenyalament, linxament personal i de voler guanyar a costa de desacreditar l'altre, que són innecessàries", ha apuntat Vilalta, deixant clar que intentaran evitar la fractura al partit.

Finançament



Sobre l'acord amb el PSOE sobre el finançament singular, ha reclamat que s'avanci en el seu compliment, començant per dimensionar l' Agència Tributària de Catalunya (ATC) perquè pugui recaptar, gestionar i liquidar tots els impostos així com qüestions com les modificacions legislatives que s'han de dur a terme.

"Si no es fan evidències i no es fan passos en aquest sentit, i es busquen excuses i només ens quedem en les paraules, és evident que ERC no recolzarà els pressupostos que vinguin del PSC o PSOE ", ha assenyalat.

Després d'assegurar que la música que arriba dels socialistes sobre aquesta qüestió és bona, també ha demanat a Junts sumar i fer pinya per al seu compliment: “Sembla que no vulguin només pel fet que n'hagi pactat un altre. No és la millor actitud per defensar Catalunya”.

Tot i que admet que les relacions amb Junts estan "tocades", ha cridat a refer ponts i confiança per recuperar la majoria política.