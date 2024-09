La xifra que la Generalitat ha marcat com a sostre de despesa no financera per al 2025

La portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque. Foto: Europa Press

La Generalitat ha acordat aquest dimarts 17 de setembre fixar en 37.783 milions d'euros el sostre de despesa no financera de l'executiu de Catalunya per a l'any que ve, que suposa un augment del 12,8% respecte del 2023, el darrer any amb Pressupost aprovats.

En roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu Sílvia Paneque ha explicat que aquesta xifra que marca el límit d'assignació de recursos pressupostaris per a l'exercici sobre la base de l'escenari d'ingressos, els objectius d'estabilitat pressupostària i els ajustaments derivats de l'aplicació del Sistema Europeu de Comptes (SEC).

Segons Paneque, la previsió d'ingressos no financers per al 2025 és de 36.738 milions, un 17% més que fa dos anys , i gran part d'aquest import correspon als recursos procedents del model de finançament (bestreta i liquidació) i, en menor mesura, a la previsió d'altres ingressos tributaris.

Pel que fa als objectius d‟estabilitat pressupostària, l‟acord preveu un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB (307 milions), en línia amb els objectius d‟estabilitat aprovats pel Consell de Ministres per al període 2025-2027.

Pel que fa als ajustaments derivats de l'aplicació del SEC pugen a un total de 739 milions d'euros.

La portaveu ha concretat que el sostre de despesa està subjecte a modificacions als ingressos tributaris, increments o reduccions de les transferències de l'Estat destinades al finançament de competències transferides, canvis als ajustaments del SEC o qualsevol variació rellevant dels ingressos o l'objectiu de dèficit.

Pressupostos

Per a Paneque, l'aprovació del sostre de despesa suposa "un primer pas i un pas ferm" per a l'elaboració del projecte de Pressupostos de l'any que ve.

"És el camí que estem treballant per tenir Pressupostos l'1 de gener del 2025. És un objectiu prioritari. Catalunya necessita uns Pressupostos per desenvolupar totes les polítiques necessàries per afrontar els grans reptes que tenim com a país", ha conclòs.