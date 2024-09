Salvador Illa es reuneix amb Felip VI: es reprenen les relacions Generalitat - Zarzuela

Foto: Europa Press / Canva Pro

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix aquest dimecres 18 de setembre amb el rei Felip VI al palau de la Zarzuela (Madrid). Aquesta trobada, que fa gairebé una dècada que no es produeix de forma institucional, va ser definida com una cosa que busca “recuperar la normalitat institucional en totes i cadascuna de les institucions” per part de la portaveu i consellera del Govern, Sílvia Paneque.

Així es va pronunciar després de la reunió del Consell Executiu de dimarts 17, en què assegurat que la trobada "s'emmarca estrictament en el marc d'una relació institucional amb el cap d'Estat de normalitat". "No només és pel fet de recuperar aquesta normalitat institucional, és perquè pensem que és la millor manera, amb el cap d'Estat i amb la resta d'institucions, de fer avançar Catalunya", ha dit la portaveu.

Reunió amb tots els presidents de la Generalitat

D'altra banda, preguntada per si el president Salvador Illa es reunirà amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en el marc de les reunions amb expresidents, Paneque ha afirmat que Illa “té la voluntat de reunir-se amb tots els expresidents”.

"Per donar aquest missatge de continuïtat institucional i de preservar la dignitat i la importància del Govern de la Generalitat", ha dit, i ha assenyalat que està concretada una trobada amb Artur Mas.

Així, ha assegurat que "conforme es vagin confirmant la resta de reunions amb expresidents i altres càrrecs institucionals" l'Executiu en donarà compte.

Fins ara, Illa ja s'ha vist amb José Montilla i Jordi Pujol.