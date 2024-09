Illa s'anirà de gira per totes les comunitats autònomes: "Volem escoltar i ser escoltats"

Salvador Illa en un fotomuntatge amb les banderes de les CCAA - Canva Pro - EP - ManuelVelasco de Getty Images Signature

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha avançat aquest dimecres des de Madrid que té la intenció de recórrer la resta de comunitats autònomes "de manera regular" amb l'objectiu de "mantenir un diàleg obert i sincer sobre com fer entre tots una Espanya millor": "Volem escoltar i ser escoltats".

Així ho ha anunciat el president socialista durant la seva intervenció als actes de la Diada de Catalunya a Madrid, en què ha estat acompanyat per una gran part del Govern central amb la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, al capdavant , així com la delegada del Govern a Madrid, Núria Marín, diputats, senadors i dirigents d'altres formacions.

Illa ha assegurat que té "molt clar" que es governa "més enllà del Palau de la Generalitat": "Per aquest motiu, igual que estic recorrent pobles i ciutats de tot Catalunya, també recorreré Espanya i les seves comunitats autònomes de manera regular perquè volem escoltar i també ser escoltats en el convenciment que les enteses són sempre possibles”.

"Catalunya i Espanya han avançat més quan han compartit esperances i han aconseguit els seus millors moments quan han compartit optimisme. La Catalunya del segle XXI vol estar al camp de l'esperança, formant part d'una Espanya plural i diversa, integrada a una Europa de horitzó federal", ha proclamat.

Recuperant el seu missatge a la Diada, Illa ha reafirmat que "Catalunya ha de tornar a ser un projecte que vinculi tothom", per això ha celebrat que Catalunya "ha tornat per implicar-se en la millora d'una Espanya a favor de tothom, més plural , més rica i més justa per a tots”.

Mirant l'interès general

Durant la seva intervenció, Illa ha apostat per "creuar ponts, trobar-se i treballar per aconseguir acords de cara sempre a l'interès general i al bé comú": "En democràcia els fonaments de la convivència i de la cohesió es construeixen sobre les relacions institucionals estables, lleials i exigents".

Aquestes paraules d'Illa es produeixen en plena tensió entre Junts i el Govern després que el partit de Carles Puigdemont els hagi portat a perdre diverses votacions, l'última aquest dimarts al Congrés i que ha provocat un distanciament en la majoria que va recolzar la investidura de Pedro Sánchez.

En arribar a l'acte, Salvador Illa ha estat preguntat per aquestes relacions entre el PSOE i Junts, assenyalant que llançaria diversos missatges durant la seva intervenció en aquests actes de la Diada a la Comunitat de Madrid.

Relació entre Catalunya i Madrid

El president de la Generalitat també ha fet diverses referències a la relació amb la Comunitat de Madrid, tot recordant que, des del 2011, cap de l'Executiu català ha acudit a aquests actes de la Diada a Madrid.

En aquest context, Illa ha dit que Catalunya i Madrid comparteixen "moltes més coses" de les que es creuen: "En primer lloc compartim una gran responsabilitat com a motors econòmics d'Espanya, representem gairebé un 40% del PIB".

"I tenim el repte de transformar aquesta riquesa en una prosperitat compartida, que arribi a tots els ciutadans i ciutadanes i no deixi ningú enrere", ha sentenciat Illa, que també ha dit que les dues comunitats també "competeixen" d'una manera ben entesa .