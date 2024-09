(ID) La candidata a la Vicepresidència d'Afers Internacionals, Raquel Sans, el candidat a la Presidència d'ERC, Xavier Godàs, la candidata a la Secretaria General, Alba Camps, i la candidata a la Vicepresidència de Cohesió Interna, Teresa Jord

L'exalcalde de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs encapçalarà la candidatura de Nova Esquerra Nacional per liderar ERC, i l'exdiputada d'ERC al Parlament Alba Camps serà la candidata a secretària general del partit.

Així ho han anunciat aquest dijous en una presentació al Parc de la Colònia Castells de Barcelona, en què també han anunciat que la diputada d'ERC al Parlament Raquel Sans serà candidata a la Vicepresidència d'Afers Internacionals, i la número dos al Congrés i exconsellera, Teresa Jordà, serà la vicepresidenta de Cohesió Interna.

A més, la candidatura proposa que hi hagi quatre secretàries generals adjuntes més: la de Coordinació Interna, la d'Estratègia Política, la de Municipalisme i la de Comunicació, per a les quals encara no han designat noms, però amb la voluntat que hi hagi una "coralitat" i un lideratge compartit de l'organització.

ERC decidirà el proper 30 de novembre qui liderarà la formació, i la candidatura de 'Nova Esquerra Nacional' s'enfrontarà a la de 'Militància Decidim', de l'exlíder del partit Oriol Junqueras, a la de 'Foc Nou', integrada per l'exconseller Alfred Bosch, i la de Recuperem ERC, del Col·lectiu Primer d'Octubre.

Enfortir el partit

El candidat ha assegurat que la direcció que proposen tindrà com a objectiu principal enfortir l'organització, i ha explicat que plantegen que la presidència d'ERC "es desvinculi completament de cap carrera per a la presidència de la Generalitat", per tant Godàs no seria el candidat en unes eleccions catalanes.

Sobre si Junqueras podria ser llavors el candidat d'ERC a presidir la Generalitat, Godàs ha respost que "qualsevol militant del partit té aquest dret" i caldrà respectar la decisió que el partit prengui sobre això.

Futures aliances

També ha apostat perquè ERC sigui capaç d'articular aliances, relacions, noves línies de treball generoses per ampliar l'espai polític, per aconseguir ser una alternativa competitiva i eficaç de Govern, ha puntualitzat.

Godàs ha fixat com a horitzó les eleccions municipals del 2027, ja que considera "clau" la capacitat municipalista de la candidatura, que creu que s'ha de reforçar a través d'un procés de confluència, en les paraules.

També ha apostat per tenir una veu pròpia i configurar una ERC que no demana permís -textualment- a Junts i PSC: "No demanem permís ni al centre dreta català, per molt independentista que sigui, no demanem permís a l'esquerra sucursalista espanyola , per més que ara tingui espais de poder important", ha subratllat.

Però el candidat de la 'Nova Esquerra Nacional' també s'ha obert a arribar a acords amb tots dos: “En alguna ocasió concertarem amb uns, en alguna altra, amb altres. Però és el nostre espai i no demanarem permís. És hora ja de tornar a l'ERC de sempre.

Participació interna

Per part seva, Camps ha explicat que la seva proposta per a la direcció del partit és passar "d'una estructura una mica més tancada a uns lideratges" compartits entre vuit persones, i ha defensat que hi hagi més participació interna i una connexió permanent amb les delegacions territorials del partit.

Jordà ha reconegut que després del procés congressual hauran de "recosser" el partit, una tasca que assegura que exercirà amb valentia i parlant i debatent molt amb els militants, i ha subratllat que volen fer aquest procés sense personalismes ni apriorismes, amb cohesió, transparència i traçabilitat en la presa de decisions.

Preguntats per si han parlat amb altres candidatures per a possibles aliances futures --l'elecció de la direcció del partit es votarà en dues voltes--, Sans ha assegurat que dialogaran "amb totes les candidatures", i ha valorat positivament que hagin sorgit quatre propostes per liderar ERC, perquè considera que mostra que el partit és viu.

'Roviristes'

Godàs, que ha reconegut no ser tan "conegut" públicament com Jordà, Sans i Camps, ha lamentat que es vinculi la seva candidatura amb un corrent afí a l'actual secretària general del partit, Marta Rovira.

"Tenim prou criteri perquè no ens hagin d'adjectivar ningú i reconeguem tothom", ha sostingut el candidat en ser preguntat per com encaixa que se'ls anomeni 'roviristes'.

A més, ha descartat posicionar-se sobre si els republicans haurien d'entrar a formar part de l'Executiu de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, i ho han deixat en mans de la federació de Barcelona.