Sílvia Orriols segueix vomitant odi: "No hi ha prou presons per tanta multiculturalitat"

Sílvia Orriols - EP - Bekeen.co de Canva Pro

La diputada d'Aliança Catalana al Parlament, Sílvia Orriols , torna a ser el centre de la polèmica després de publicar un nou tuit on vincula la immigració amb la delinqüència. Amb una retòrica xenòfoba que ja ha esdevingut part del seu discurs diari, Orriols ha llançat aquest dijous un missatge a Twitter que ha generat crítiques pel seu evident racisme. Al tuit, la diputada afirma:

"La societat diversa, inclusiva, ben avinguda, amb fronteres obertes i cafè per tothom que ens van prometre... era ciència ficció. La realitat és que no hi ha prou presons per tanta multiculturalitat"

Els hashtags #SalvemCatalunya i #ProuImmigració acompanyen el seu missatge, en què suggereix que l'augment de la immigració està directament relacionat amb l'increment de la criminalitat, reforçant un discurs antiimmigrant que Orriols promou obertament des de la seva arribada al Parlament.

Un historial de missatges controvertits

Aquesta piulada és només un més dels tants comentaris provocadors que Sílvia Orriols llança a través de les seves xarxes socials. Aquest dimecres 18 de setembre , la diputada publicava un altre missatge en què defensava la necessitat d'establir controls fronterers, suggerint que aquesta postura no és una forma de feixisme, sinó una mostra d'“amor per Catalunya”:

"Quan estimes la teva llar i a la teva família, vigiles qui entra a casa... Voler exercir el control fronterer i posar límits i condicions a la immigració no és ser feixista, és estimar els catalans i Catalunya."

#SalvemCatalunya amb ALIANÇA CATALANA

Orriols utilitza les seves plataformes per difondre una retòrica d'odi i de rebuig a la immigració, apel·lant constantment a una visió nacionalista extrema que busca limitar la diversitat cultural a Catalunya.

Atacs contra Salvador Illa

La diputada també es va dirigir al president Salvador Illa el passat 15 de setembre , amb un altre missatge carregat d'odi en què qüestionava la postura del líder català sobre la riquesa cultural i la diversitat, adjuntant una imatge d'una dona amb burca com a exemple de " barbàrie":

"On dius que hi ha la riquesa, @salvadorilla? Jo només veig barbàrie..."

Una campanya d'odi constant

Amb cada tuit, Sílvia Orriols reforça la campanya d' Aliança Catalana centrada en la xenofòbia i el rebuig a la immigració. El seu discurs polaritzador i provocador, que vincula la diversitat amb la criminalitat i la barbàrie, ha estat àmpliament criticat per col·lectius que promouen la inclusió i la convivència a Catalunya.

El perill d'aquests missatges és com busquen dividir la societat catalana, alimentant la por i l'odi cap als immigrants. Tot i les constants denúncies i crítiques, Orriols continua utilitzant les seves xarxes socials com una plataforma per difondre la seva visió excloent i radical sobre Catalunya.