Puigdemont torna a amenaçar a Sánchez: Junts també votarà en contra del camí d'estabilitat

Fotomuntatge de Carles Puigdemont - Canva Pro - Oleg de Visual Content

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertit aquest dijous al Govern que Junts tornarà a votar en contra del camí d'estabilitat: "A la mateixa cosa que votem que 'no', tornarem a votar que 'no'. Si la canvien , parlem".

Ho ha dit en una publicació a 'X' recollida per CatalunyaPress en què ha replicat la vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, després d'afirmar que estan "tenent ponts" amb Junts i instar el partit de Puigdemont a reflexionar i votar a favor del camí d'estabilitat, pas previ per tirar endavant els Pressupostos Generals de l'Estat, que es votarà dijous que ve a la Cambra Baixa.

"Com que veig que consideren un crim que canviem de vot, la resposta al que ara ens demanen serà la mateixa que hem donat sempre, no tindran sorpreses", ha sostingut Puigdemont al mateix missatge.

També ha assenyalat que "barrejar les coses per confondre l'opinió pública i estigmatitzar Junts no és gens una bona idea".

Execució pressupostària

Així mateix, ha instat el Govern a "recapacitar i reflexionar" sobre una gràfica que ha adjuntat a la mateixa publicació sobre l'execució pressupostària a Catalunya ia Madrid entre els anys 2015 i 2023, la qual ha afirmat que té molt a veure amb el suport o no de Junts a les polítiques econòmiques i pressupostàries.

"No hi ha manera que entenguem la raó per la qual a Madrid s'han executat l'any 2023 inversions públiques per valor de 1.350 milions d'euros MÉS dels que estaven pressupostats, ia Catalunya per valor de 1.250 milions MENYS", ha conclòs l'expresident.