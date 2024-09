Illa posa l'objectiu als Pressupostos: comencen les rondes de negociacions

Arxiu - El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i la portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta. Foto de fitxer. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

El Govern ha començat la negociació per tirar endavant els Pressupostos. La primera reunió ha estat amb ERC aquest dijous al migdia. Fonts de la Conselleria d'Economia han explicat que, per part del Govern, hi han assistit la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el secretari general del departament, Juli Fernández.

Per la seva banda, fonts d'ERC han informat que han participat a la trobada la portaveu parlamentària, Marta Vilalta, i els diputats Joan Ignasi Elena i Albert Salvadó, membres dels republicans a la comissió d'Economia al Parlament.

Finançament singular

Les mateixes fonts d'ERC han dit que les declaracions de la portaveu i consellera del Govern, Sílvia Paneque, sobre prioritzar els comptes de la Generalitat, "van posar en alerta els republicans".

En aquest sentit, els negociadors d'ERC han sentit les xifres amb què treballa el Govern, a qui han advertit que només negociaran els Pressupostos si hi ha "avenços" en el model de finançament singular pactat a l'acord d'investidura de Salvador Illa.

"Uns eventuals comptes han d'incloure, com a punt de partida i com a mínim, els compromisos de l'acord d'investidura que impliquen partida pressupostària", han afegit les mateixes fonts.

Fase inicial de les negociacions

La negociació dels comptes es troba en una fase inicial i la trobada ha servit per exposar “les línies generals dels comptes”.

Dimarts, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va explicar que el Govern havia mantingut unes primeres trobades "molt incipients" amb ERC i Comuns sobre Pressupostos, en espera de noves trobades les pròximes setmanes.

"L'objectiu és que Catalunya tingui pressupostos l'1 de gener del 2025", va assegurar Paneque, després que l'Executiu català també aprovés dimarts fixar en 37.783 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2025, que suposa un augment del 12,8% respecte al 2023, el darrer any amb Pressupostos aprovats.

Sobre les negociacions per a un finançament singular, la portaveu del Govern va assegurar que la prioritat eren els comptes, encara que "això no treu que hi hagi aquesta línia de negociació per a la millora del finançament", i va afegir que no acoten aquestes converses a cap calendari.

Reunió amb Yolanda Díaz

La primera reunió amb ERC ha coincidit amb una altra visita que podria servir per agradar als Comuns. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, al Palau de la Generalitat.

La reunió ha començat a les 18.00 hores i prèviament Díaz ha signat el llibre d'honor de la Generalitat.