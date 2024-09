Els magistrats que decidiran el destí de diversos excàrrecs del Govern per la fugida de Puigdemont

El lletrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha designat magistrats ponents després de rebre l'informe de la Fiscalia en relació amb les tres querelles de Fes-te Oir i Vox contra excàrrecs del Govern per la fugida de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , el 8 d'agost.

Els magistrats designats són María Eugènia Alegret, Núria Bassols i Fernando Lacaba, segons les diligències d'ordenació consultades per Europa Press aquest divendres.

Les querelles encara no han estat admeses a tràmit per la Sala Civil i Penal del TSJC, ja que seran els ponents els qui, una vegada rebut l'escrit de la Fiscalia, elevaran els informes sobre la seva admissió o no a la sala d'admissions.

El fiscal Pedro Ariche va demanar la inadmissió de les querelles presentades per Hazte Oír i Vox, segons va informar la Fiscalia Superior de Catalunya en un comunicat dijous.

Les querelles

La primera, presentada per l'associació Hazte Oír, està dirigida contra l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès; l?exconseller d?Interior, Joan Ignasi Elena i actual diputat d?ETC al Parlament; l?exdirector general dels Mossos, Pere Ferrer, il?excomissari en cap del cos policial, Eduard Sallent.

La segona, presentada per Vox, es dirigeix contra l?exconseller d?Interior Joan Ignasi Elena; l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, i contra els "responsables de l'operatiu dels Mossos d'Esquadra" que van participar al dispositiu per aturar l'expresident als voltants del Parlament.

L'última, de l'associació Hazte Oír, es dirigeix contra el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, sobre el qual la Fiscalia no aprecia que hagi comès cap il·lícit penal.