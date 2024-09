Junqueras llança la seva candidatura a liderar ERC i defensa posar fi a "òrgans paral·lels" | Europa Press

L’expresident d’ERC Oriol Junqueras ha presentat aquest dissabte la seva candidatura per tornar a liderar el partit al congrés del 30 de novembre, i ha defensat posar fi als "òrgans paral·lels" interns que, segons ell, els han portat a la situació actual.

La presentació s’ha fet al teatre La Passió d’Olesa de Montserrat (Barcelona), un espai amb aforament per a unes 1.500 persones, des d’on ha criticat l'"estructura B" organitzada dins del partit i que va impulsar controvertides campanyes de comunicació, com els cartells contra els Maragall.

La candidatura 'Militància Decidim' és una de les quatre que es disputen la direcció d’ERC: les altres són una propera a l’actual secretària general, Marta Rovira, i altres dues són llistes crítiques amb l’estratègia de pactes del partit en els darrers anys.

Junqueras ha afirmat que té el suport del 60% d’alcaldes d’ERC, i ha situat la líder dels republicans a l’Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, com a figura per ocupar la secretaria general del partit després del congrés.

Sobre l’'estructura B', Junqueras ha condemnat que el 2018 alguns membres del partit van organitzar presumptament un grup a l’aplicació de missatgeria Signal per prendre decisions al marge de la presidència que ell mateix ocupava i al marge de l’executiva i del Consell d’ERC, els dos principals òrgans directius.

Ha dit textualment que l’'estructura B' es va dedicar a enganxar cartells contra l'Alzheimer, anar contra militants, o enganxar cartells amb missatges com 'Púdrete a la presó'.

"Aquesta gent que va fer això va trair els nostres principis", ha criticat, i ha afegit textualment que hi va haver gent que reivindicava accions paral·leles des de la sala de premsa d’ERC mentre que, segons ell, feia passar vergonya als militants republicans.

Ha reiterat que molts militants senten indignació per les accions de l’'estructura B', però ha defensat "convertir-ho en un motor de canvi" per renovar la direcció del partit.

També ha demanat als militants que es comprometin a "no cosir mai cap ferida" que abans no hagin netejat: "Ningú té dret a demanar que allò que ens avergonyeix no ha passat".

Pel que fa al funcionament intern del partit, Junqueras ha proposat donar més pes als municipis i "empoderar la militància".

"No ens deixarem alliçonar per aquells que mai han anat a enganxar cartells i a desenganxar-los", ha assegurat, i ha agraït als militants que des de fa dècades militen al partit i han hagut d’aixecar en altres ocasions el projecte.

Amb això, ha subratllat la necessitat de "dignificar" el Consell i l’Executiva d’ERC, i ha dit que la seva candidatura vol ser "garantia de neteja" i de voluntat de cosir la militància i l’organització.

Al final del seu discurs, Junqueras ha reafirmat l’objectiu de la independència de Catalunya amb noves majories i ha defensat que la independència, textualment, no només es guanya en vots, sinó que s’ha de "proclamar i defensar amb l’exercici de tots els drets democràtics".

També ha expressat que, en les seves paraules, la gent d’ERC va ser qui va promoure l’1-O, i ha posat com a exemple que la Guàrdia Civil anés a registrar el 20 de setembre de 2017 les conselleries d’ERC i no el Palau de la Generalitat o la Conselleria de Presidència.

A l’acte també han participat l’exconseller i Raül Romeva; l’eurodiputada Diana Riba; la senadora Laura Castel; la regidora a Olot (Girona) Laila El Gamouchi; l’alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, i l’exconseller Bernat Solé, entre d’altres.

També han estat entre el públic el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, o l’exconseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, entre d’altres.

Els assistents han cridat lemes a favor de la independència de Catalunya o altres com 'Oriol president', amb banderes independentistes del públic.