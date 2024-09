Salvador Illa demana als socialistes catalans que treballin per una "Catalunya de tots"

Salvador Illa durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà/ Foto: CatalunyaPress

En aquest punt de trobada anual del PSC a la comarca del Baix Llobregat és des d'on el president Illa ha volgut recordar als socialistes presents l'obligació de treballar com l'actual Govern de la Generalitat per "una Catalunya per a tothom" on n'hi ha una gran "diversitat".

Entre els assistents han estat presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret; l'expresident de la Generalitat José Montilla ; la delegada del Govern a Madrid i exalcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín ; l'eurodiputat Javier López, i l'exministra i exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez .

La viceprimera secretària del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el secretari de l'àrea d'Organització i Acció Electoral del PSC, José Luis Jimeno, durant la Festa de la Rosa del PSC, a la pineda de Gavà Signatura: Lorena Sopêna / Europa Press

També hi han assistit diversos consellers, com la portaveu i titular de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque ; el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch; la consellera dInterior, Núria Parlon; la consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero ; el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig , i la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.

Panoràmica dels assistents a la Festa de la Rosa del PSC/ Foto Captura dron PSC

Durant la seva intervenció ha defensat Illa durant la seva intervenció la defensa "del català que representa una part de Catalunya i que no vol dir atacar l'altra part". I és l'hora “no de treure pit sinó de treballar per a tothom”.

"Avui torno com a President a aquesta Festa de la Rosa" ha recordat Illa als presents que han aplaudit unànimement el seu company de partit en un ambient tranquil envoltat de milers de militants socialistes catalans i membres del PSOE desplaçats fins a Gavà per acompanyar-los.

No ha pogut comptar el president de la Generalitat amb la presència del president del Govern, Pedro Sánchez qui si ha parlat amb Illa per indicar-li que per "motius climatològics" no podia participar en aquesta ocasió però que "segur que hi ha altres ocasions on coincidirem".

Illa ha anunciat durant la seva intervenció que "anirem a parlar a tots els Presidents de Comunitats del nou projecte de Catalunya" perquè "Catalunya ha tornat i hauria de ser una bona notícia per a tots encara que a alguns no els ho sembli". Per a Illa, que el PSC hagi tornat a la Generalitat hauria de ser motiu d'alegria per als que volen que Catalunya continuï formant part d'Espanya: "Catalunya torna per millorar Espanya, per implicar-se a la millora d'Espanya".

"Catalunya torna per demostrar que es pot liderar econòmicament Espanya fent polítiques progressistes i d'esquerres i sense abaixar impostos ni fer coses rares que ningú no entén", ha subratllat.

Encara que Sánchez no hagi pogut assistir a l'acte, Illa li ha agraït el seu “compromís amb Catalunya” i, textualment, estar sempre al costat del PSC, fins i tot en moments complicats.

Illa ha emplaçat els socialistes a aconseguir coalicions àmplies amb formacions de l'arc progressista que comparteixin valors com la igualtat i la justícia social, i ha destacat la necessitat de fomentar un progrés econòmic que beneficiï tots els ciutadans .

Ha defensat valors com la socialdemocràcia, la llibertat, la fraternitat, la igualtat i el diàleg com a característiques fundacionals del PSC, valors que veu més necessaris que mai davant de l'extrema dreta i una "dreta dubitativa que no sap barrar el pas a discursos d'odi ".

En aquest sentit, ha emfatitzat la necessitat d'enfortir serveis públics i en concret l'habitatge perquè sense garantir l'accés a l'habitatge es posa en risc la igualtat a Catalunya, ha advertit.

Ha advocat el líder dels socialistes catalans per "mantenir l'esperança, perquè encara que tinguem molts problemes per resoldre, sempre n'hi haurà amb els socialistes governant treballarem per a tots els catalans, pensin el que pensin. Som aquí per tenir una Catalunya millor per a tots" .

Sobre la pluja que ha aigualit relativament la festa de la Rosa als presents, ha admès Illa que “no penso queixar-me, com m'ha dit el conseller, perquè necessitem que plogui davant la sequera que patim”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticat també aquest diumenge els que "baixant impostos reclamen més recursos", en al·lusió implícita a comunitats governades pel PP que han reduït impostos els últims anys, i ha reiterat que Catalunya serà solidària amb tota Espanya.

Illa ha advertit: "Som poc de donar lliçons, però tampoc no ens les donaran en matèria de solidaritat aquells que, baixant impostos, reclamen més recursos", i ha remarcat que el PSC defensarà l'autogovern de Catalunya complint els acords que ha tancat amb altres formacions.

Gemma Badia alcaldessa de Gavà ha donat la benvinguda als assistents a la Festa de la Rosa/ Foto: CatalunyaPress

L'alcaldessa de Gavà ha obert el torn de discursos de la Festa de la Rosa agraint explícitament als “companys que fa setmanes que l'organitzen”. També ha tingut paraules agraïment per a "Lluïsa Moret i Joaquim Fernández per tota la feina de negociacions que han fet i segueixen fent en benefici de tots els catalans".

Badia ha elogiat aquest diumenge el nou Govern de la Generalitat presidit pel socialista Salvador Illa, per obrir "la porta del progrés a Catalunya" ia les polítiques de veritat i reals, ha dit.

"Tenim la porta oberta, per fi, a la millora dels serveis públics, de l'educació, de la sanitat, de la seguretat, dels drets socials, de l'habitatge i de l'economia, també de les infraestructures; en definitiva, la porta del progrés a Catalunya”, ha reivindicat davant Illa a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, durant la 'Festa de la Rosa' del PSC Signatura: Lorena Sopêna / Europa Press

Ha assegurat que els alcaldes seran exigents i "col·laboradors com mai" en aquesta nova legislatura, i que els socialistes creuen en el municipalisme.

A parer seu, els socialistes són molt necessaris tant per a Catalunya com per a tot Espanya, i actuaran "amb esforç col·lectiu, amb acció real i amb un compromís ferm amb la ciutadania, buscant l'acord sense descans".

"Volem i continuarem avançant", ha afegit, i ha al·ludit a la tercera etapa de transformació de què parla Illa i que es necessita més que mai a Catalunya, segons Badia.