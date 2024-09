Junqueras es 'renta les mans' sobre l'estructura B d'Esquerra Republicana

Junqueras, a l'acte del 21 de setembre a Olesa. Foto: Europa Press

L'expresident d'Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, s'ha desmarcat aquest dilluns 23 de setembre de l'anomenada estructura B de la formació, i ha deixat clar que no en sabia res. "Ni jo ho sabia ni vaig tenir l'oportunitat de saber-ho perquè segur que hi havia qui volia que no ho sabés", ha volgut deixar clar.

En una entrevista concedida a El món a RAC 1, ha assegurat que va tenir coneixement de les campanyes que duia a terme aquesta estructura quan es van publicar als mitjans de comunicació, i creu que els seus impulsors, sense donar noms, no els ho van explicar per falta de confiança o perquè sabien que no tindrien el seu aval.

"No tinc res a veure. No formo part ni d'aquests grups, res de res, cosa de la qual em sento molt orgullós", ha recalcat Junqueras, després de reprovar les campanyes esmentades des d'un punt de vista ètic i polític.

En preguntar-li si la secretària general d'ERC, Mara Rovira, li va informar sobre això, ha evitat respondre i s'ha limitat a manifestar que li desitja el millor així com a expressar-li el respecte, la gratitud i la consideració. "Estic segur que ella, com la immensa majoria de gent, han de pensar que aquestes coses no es poden repetir", ha apuntat.

Després d'afegir que està convençut que no hi ha cap missatge comprometedor sobre aquestes qüestions, ha lamentat que algú pensi que iniciatives com el dels cartells sobre l'Alzheimer puguin tenir eficàcia política, entre d'altres.

Suport multitudinari?

Aquesta entrevista arriba 48 hores després que Junqueras digués, des d'Olesa de Montserrat, que té el suport del 60% d'alcaldes d'ERC, i ha situat la líder dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, com a figura per ocupar-la secretaria general del partit després del congrés.

Sobre l'estructura B, Junqueras va condemnar que el 2018 alguns membres del partit van organitzar presumptament un grup en l'aplicació de missatgeria Signal per prendre decisions al marge de la presidència que ell mateix ocupava i al marge de la executiva i del Consell d'ERC, tots dos principals òrgans directius.

El de Sant Vicenç dels Horts va denunciar que aquestes persones es van dedicar a enganxar cartells contra l'Alzheimer, anar contra militants, o enganxar cartells amb missatges com Podreix-te a la presó.