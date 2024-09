Turull avisa el PSOE que ha de modificar el sostre de dèficit si vol el suport de Junts

Arxiu - El secretari general de Junts, Jordi Turull, en una imatge de fitxer. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat aquest dilluns el PSOE que dijous tornaran a votar en contra del sostre de dèficit al ple del Congrés si no modifiquen la proposta.

"Ho hem deixat clar. Si es presenta la mateixa proposta que es va votar en contra, evidentment es votarà en contra. Si es modifica, s'analitzarà la modificació i es decidirà el vot. A ningú l'ha de sorprendre", ha sostingut aquest dilluns en roda de premsa a Girona per presentar loficina parlamentària de la formació.

No consolidar el "cafè per a tots"

Segons Turull, serà responsabilitat dels socialistes si no hi ha pressupostos generals de l'Estat (PGE) i no dels set diputats de Junts.

"A ningú l'ha de sorprendre: tot el que sigui consolidar el 'cafè per a tothom' o tot el que agreugi el dèficit de Catalunya mai no tindrà el nostre vot", ha subratllat.

Crida a Illa

I tot això després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el PSOE es reunissin divendres a Suïssa per intentar reconduir les relacions.

El secretari general de Junts també ha cridat el president català, Salvador Illa, a reclamar un sostre de dèficit més favorable per a la Generalitat: "La nostra prioritat és atendre els ciutadans de Catalunya. La seva és que Pedro Sánchez tingui una legislatura tranquil·la".