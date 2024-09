El president Salvador Illa continua incorporant polítics de l'extinta CiU al seu equip de govern

Illa, a l'acte de presa de possessió. Foto: Europa Press / CiU

Després de la ruptura de Carles Puigdemont amb el PDECat i la greu crisi i divisió que travessa l'independentisme en aquests moments, alguns sectors que històricament recolzaven Convergència s'han desplaçat cap al PSC, liderat per Salvador Illa.

El PSC ha capitalitzat aquest acostament mitjançant diversos nomenaments d'exdirigents de Convergència en llocs clau del govern català. Entre ells Miquel Sàmper, exconseller d'Interior i actual conseller d'Empresa que es va distanciar de Junts i de l'independentisme abans d'unir-se al govern socialista català.

A més d'aquests nomenaments, Illa ha buscat acostar-se a personalitats històriques com l'expresident Jordi Pujol , en un intent per reforçar la imatge institucional del govern. El PSC també ha mantingut contactes amb figures com Santi Vila i Marta Pascal, tots dos vinculats anteriorment a Convergència, encara que es troben fora, de moment de la política activa.

L'últim nomenament de pes prové ha estat David Bonvehí, expresident del PDECat , que ha estat designat com a director general de Cooperatives i Economia Social a la conselleria d'Empresa, liderada per Sàmper.

Bonvehí, allunyat de Puigdemont i de l'espai de Junts, havia mantingut un perfil baix des de la dissolució del PDECat, el fitxatge posa en evidència l'actual transformació de l'espai convergent i el seu acostament progressiu a un PSC que es presenta com una opció d'estabilitat i centralitat a la política catalana per a tots.