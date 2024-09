Sectors crítics d'ERC demanen el cap de Rufián i titllen la gestió d'"impresentable"

Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats - EP

La guerra interna a ERC continua escalant, generant divisions profundes que afecten tot el partit. Els enfrontaments entre faccions no només impliquen un canvi en el repartiment de poder, sinó també en els beneficis associats, cosa que explica la intensitat d'aquest conflicte. Les últimes setmanes, ERC ha estat protagonista de diverses polèmiques, amb mètodes controvertits usats contra els seus propis membres.

Oriol Junqueras i Marta Rovira, al capdavant de la lluita pel lideratge

Oriol Junqueras ha deixat clar el seu rebuig a certes pràctiques dins del seu partit, qualificant-les de vergonyoses, i ha promès una “neteja profunda” si guanya la contesa interna. Això ha provocat una reacció de Marta Rovira, que ha assegurat que “quan arribi el moment”, explicarà tot. Aquest enfrontament entre els líders ha copat titulars, però la tensió no es limita només a la cúpula del partit.

El grup parlamentari d'ERC a Madrid, un reflex de la batalla interna

Al Congrés dels Diputats, el grup parlamentari d'ERC també està dividit. Gabriel Rufián, afí a Junqueras, lidera el grup i defensa una estratègia que prioritza l'eix ideològic sobre l'independentista. Tot i això, Teresa Jordà, alineada amb el sector de Rovira, s'oposa a aquesta postura i fa campanya activa per la seva facció. A això s'hi suma l'arribada d'Etna Estrems, que va defensar votar 'no' a l'acord amb el PSC, augmentant la tensió al grup.

Crítiques a Gabriel Rufián per part de la facció 'Foc Nou'

La facció 'Foc Nou', liderada per Alfred Bosch, ha sumat més tensió a l'enfrontament intern. Joan Puig Cordon, membre destacat d'aquest sector, ha criticat durament Rufián a través de les xarxes socials, qualificant la seva gestió com a "impresentable". Puig fins i tot va suggerir que, en lloc de Montse Bassa, que va dimitir recentment, hauria d'haver estat Rufián qui hi renunciés.

Els sectors més independentistes dins d'ERC han mostrat el descontentament amb Rufián, acusant-lo d'allunyar-se de la causa independentista en prioritzar l'estratègia ideològica. Aquest conflicte intern ha generat una visible pèrdua de força per a ERC al Congrés els últims anys.

Les xarxes socials amplifiquen el descontentament cap a Rufián

El missatge de Joan Puig ha tingut un ampli ressò a xarxes socials, on molts simpatitzants del sector independentista van expressar el seu rebuig cap a Rufián. Alguns comentaris van qualificar el seu ascens al partit com "una de les històries més absurdes d'ERC", i altres van afirmar que Montse Bassa "se'n va anar per no passar més vergonya".

La guerra interna a ERC es continua intensificant, amb la facció de Rufián enfrontada a sectors que exigeixen una tornada a les arrels independentistes del partit. La lluita pel control dins d'ERC promet continuar donant de què parlar les properes setmanes.