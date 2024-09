Illa es reuneix amb Quim Torra al Palau de la Generalitat a la seva ronda amb expresidents

El president de la Generalitat, Salvador Illa (i) i l'expresident Quim Torra (d), durant la reunió al Palau de la Generalitat, el 26 de setembre del 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Després d'haver-se reunit amb els expresidents José

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb l'expresident del Govern Quim Torra al Palau de la Generalitat en el marc de la ronda de trobades amb els predecessors al càrrec.

Illa ja s'ha reunit en setmanes anteriors amb els expresidents José Montilla, Jordi Pujol i Artur Mas, i no ha tancat la porta a reunir-se en un futur amb l'expresident Carles Puigdemont.

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimecres que la prioritat d'Illa és reunir-se amb expresidents "que no tenen activitat política actualment, que no estiguin a la primera línia política", però no ha descartat una possible trobada amb Puigdemont.