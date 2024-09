Guerra entre Junts i ERC al Congrés: la 'quota catalana' crea una nova fractura a l'independentisme

Esquerra Republicana i Junts han aprofitat aquest dijous el debat sobre finançament autonòmic per airejar al Ple del Congrés les seves diferències a compte del finançament singular que els primers han pactat amb el PSOE. Mentre ERC ha retret els de Carles Puigdemont que ara menysprein un concert econòmic que sempre havien demanat, des de Junts han insistit que el que s'ha pactat no és equiparable al sistema que regeix al País Basc. Una competició per liderar l?independentisme que ja s?acosta al ridícul.

En concret, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha recordat a Junts que el model que els seus han pactat amb el PSC és similar al que els postconvergents porten als seus programes electorals, mentre que el diputat de Junts Josep María Cruset ha desafiat a la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a dir si en realitat és o no un “concert econòmic”, cosa que ells neguen.

El primer a intervenir ha estat Rufián, per a qui el que no agrada a Junts d'aquest finançament singular és que l'ha “aconseguit Esquerra”. A més, ha apuntat que si als seus antics companys al Govern català els interessés "tant" el finançament per a la seva comunitat no qüestionarien aquest acord.

Rufián ha dedicat el gruix de la seva intervenció a defensar-se dels atacs de Junts i de la seva acusació que donen suport al PSOE "a canvi de res". Així, s'ha queixat que utilitzin l'"enorme potència mediàtica que tenen els seus portaveus", per anomenar "pagafantas" els republicans.

"Rompen amb la idea que ERC vota a favor de coses a canvi de res", ha reclamat, abans de recalcar que ells han votat a favor del 89% de les mesures del Govern, després de "negociar-ho tot", mentre que els de Puigdemont han votat a favor del 86% de les mesures “sense negociar”.

A més, Rufián ha reivindicat l'acord aconseguit amb el PSC situant-lo com el "reflex" que les coses es poden aconseguir i que al PSOE "se'l pot obligar a millorar les coses". "No pretenem que ningú no tingui menys del que mereix, això no va en contra de ningú", ha insistit.

Però els precs de Rufián no han fet efecte. Cruiset ha recorregut a declaracions textuals de diversos dirigents d'ERC, inclosos Marta Rovira i Oriol Junqueras, i també del president Sánchez per ressenyar els acords que tots van anunciar en el passat "a bombo i platerets" i que, segons la seva tesi, s'han incomplert i per tant, quedat en aigua de borratges.

Dos pressupostos per tres reunions de la Taula de Diàleg

"Van anunciar una taula de diàleg per buscar solucions al conflicte polític i després sotmetre'l a votació a Catalunya. Es va reunir tres vegades en quatre anys, no es va solucionar ni es va sotmetre res a consulta ciutadana... Això sí, el PSOE va aconseguir l'aprovació de els Pressupostos del 2021 i 2022, a canvi de res", ha emfatitzat

El mateix va passar, segons ha dit, amb l'anunciat "traspàs integral de Rodalies" perquè "ni és integral ni és un traspàs". "Van donar estabilitat a una legislatura a canvi de res", ha reiterat, recordant també altres assumptes com la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), el traspàs de les beques universitàries.

"El temps i moltes vegades els ciutadans acaben col·locant tothom al seu lloc a través de les urnes", ha postil·lat Cruiset, abans de desqualificar també l'acord sobre el finançament específic per a Catalunya ja que, des del punt de vista, 59 dies després de la seva firma, ja està força clar "per on va la realitat".

En concret, ha remarcat que ha estat el mateix Govern central el que ha assenyalat que haurà de ser fruit d'un acord amb totes les comunitats, que totes les que ho desitgin podran tenir aquest finançament especial. "Per tant, res de singular", ha subratllat, queixant-se també que l'Executiu vulgui tancar primer els Pressupostos per al 2025 relegant la concreció del pactat amb ERC.

El portaveu adjunt de Junts ha finalitzat desafiant la vicepresidenta Montero a aclarir si "es tracta o no d'un concert econòmic, si significarà la fi del dèficit fiscal català i si és un finançament singular per a la seva comunitat".

I és que per al diputat de Junts, només hi ha dues opcions: que ERC i el PSOE compleixin el que diuen haver acordat --"Nosaltres, encantats", ha lliscat-- o que "hagin mentit" i no hi hagi "concert, finançament singular, sobirania fiscal ni clau de la caixa".

Un eslògan miserable

Posteriorment, en el torn de rèplica, Rufián s'ha dirigit al portaveu dels postconvergents per advertir-lo que, malgrat que aquest enfrontament li fa "molta mandra", sempre que des de Junts "matxaquin" a ERC amb un eslògan a l'altura del "que et voti Txapote", sortirà a contestar.

"Podria preguntar que què passa amb l'IVA de l'oli, el tema d'Europa, les competències de migració o què passa amb el seu cap, que va dir que convidaria el president de la Generalitat, però no ho faré", ha defensat Rufián i ha recomanat a Cruset que "prengui nota" de tots els avenços que s'han aprovat gràcies al vot d'ERC.

Entre aquests avenços, Rufián ha enumerat, entre altres coses, els avenços en matèria de pensions, les ajudes durant la pandèmia o els recursos contra la violència masclista, i creu que dir, des de Junts, que això és “a canvi de res” és una mica "miserable".

"Nou persones dormen a casa seva i no en una cel·la, entre ells els seus caps, gràcies a la negociació i el vot d'Esquerra, així que respectin Esquerra Republicana i deixin de comportar-se com els amos de la finca, perquè Catalunya no és la seva finca ni nosaltres som els seus obrers", ha conclòs.

Per part seva, Cruset, tot i que ha utilitzat la majoria del seu torn de rèplica per dirigir-se a la vicepresidenta primera, sí que ha deixat alguns encàrrecs per al portaveu independentista censurant el seu "to de xulo de barra de bar" per tapar, cosa que a parer seu ha estat un "ridícul".

"Accepteu que vostès no compten amb la majoria absoluta en aquest hemicicle i entenguin que nosaltres, per molt que diguin altres, no formem part de cap bloc, nosaltres només estem al costat del poble de Catalunya, i amb nosaltres no funciona ni que ens pressionin ni que ens facin la pilota”, ha conclòs el diputat de Junts.