Bolaños i Illa es comprometen a reforçar la cooperació entre governs

Foto: EuropaPress

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest divendres el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, al Palau de la Generalitat, i tots dos s'han compromès a reforçar la cooperació entre governs.

Aquesta primera trobada institucional s'ha desenvolupat “en un clima de plena normalitat institucional”, i tots dos han constatat que aquesta nova etapa política afavoreix la cooperació institucional, ha explicat el Govern en un comunicat.

Bolaños i Illa consideren que entre els seus respectius Executius hi ha prioritats compartides, com "el ple desenvolupament de l'autogovern català o el reforç dels serveis públics com a generadors de benestar i de consensos".

També han compartit la necessitat d'abordar des dels seus governs respectius "la defensa i la millora de la democràcia davant l'auge de discursos divisoris i extremistes" i vetllar per unes institucions més transparents i participatives.

Reunió amb consellers



Bolaños també s'ha reunit amb el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau i amb el de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.

En aquesta segona reunió, han avaluat "positivament" la col·laboració en matèria de justícia entre tots dos governs, i Bolaños ha destacat l'avenç de Catalunya en transformació digital a partir d'inversions fetes pel ministeri el 2023.

També han abordat l'evolució de la multireincidència i les mesures engegades per combatre-la, i el ministre ha posat en valor la reforma del Codi Penal per part del Govern el 2022 per castigar amb pena de presó i no amb multa els furts reincidents per valor superior a 400 euros.

Tots dos Executius s'han compromès a "continuar cooperant en aquesta matèria ia fer un seguiment estret del funcionament de les iniciatives, millorant-les en cas necessari".