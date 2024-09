ERC preveu que el Govern "complirà" cedint la resta d'impostos després de l'IRPF el 2025

Arxiu - Diversos membres d'ERC durant un descans de la reunió, a la seu d'ERC, en una imatge de fitxer. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

ERC ha afirmat que, després de la cessió de l'IRPF a Catalunya el 2025, "s'haurà de cedir la resta" d'impostos tal com figura al seu pacte per a la investidura de Salvador Illa (PSC) com a president de la Generalitat, han explicat a Europa Press fonts dels republicans.

La vicepresidenta primera del Govern, María Jesús Montero, havia dit aquest mateix divendres que el pacte PSC-ERC per a un finançament singular de Catalunya preveu cedir la recaptació de l'IRPF a l'administració catalana, i ha constatat la “vocació” de fer el mateix amb més impostos.

Pels republicans, de les paraules de la també ministra d'Hisenda es desprèn que el Govern "complirà el que surt de l'acord".

Montero ha dit textualment que la vocació de l'acord és la de cedir "gran part dels impostos que recapta" Catalunya de manera gradual, al llarg dels anys.

"Tots" els impostos

Les mateixes fonts republicanes han subratllat que el que surt a l'acord és que la Generalitat "gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos que es paguen a Catalunya, començant pel 100% de l'IRPF el 2025".

"Per tant, després de la cessió del 100% de l'IRPF, caldrà cedir la resta", han insistit.