Una única candidatura es presenta a lelecció del nou Secretariat Nacional de la CUP

Portaveus del grup motor de la CUP, Non Casadevall i Maria Gordillo - CUP

Una única candidatura s'ha presentat a l'elecció del nou Secretariat Nacional de la CUP --l'executiva del partit que ha d'estar formada entre 9 i 15 persones--, i més d'un 50% de la militància l'haurà d'avalar perquè sigui escollida .

L'elecció serà mitjançant vot telemàtic i secret i se celebrarà des del 6 al 8 d'octubre, i després el 10 d'octubre es realitzarà el recompte i la comunicació dels resultats.

El nou Secretariat Nacional per primera vegada ampliarà el seu mandat de dos a quatre anys, després que així ho hagi decidit l'organització després de refundar-lo en l'anomenat 'Procés de Garbí'.

La llista està integrada per 15 persones, entre les quals hi ha el que ha estat portaveu del grup motor del 'Procés de Garbí' Non Casadevall i l'exregidor de la Seu d'Urgell (Lleida) Bernat Lavaquiol.

També la formen Sa Moreno, Adrià Places de Barcelona, Berta Ramis, Glòria Rubio, Blai Taberner, Isabel Llari, Carles Solé, Roger Bigas, Joan Massachs, Jordi Pujol Lizana, Marlene Fautsch, Jordina Salvat Masdéu i Cesc Manrique Aumatell.

Secretària general i coordinació

A la llista de la candidatura no s'especifica qui exercirà la Secretaria general del partit ni la Coordinació, dos nous perfils que s'han creat arran del 'Procés de Garbí'.

A la seva carta de presentació, els 15 integrants de la candidatura reconeixen que el moment polític actual "és de desencís" i que la CUP no ha obtingut els resultats electorals desitjats, de manera que l'organització no passa pel seu millor moment, textualment.

"Davant d'això, la CUP, amb una aposta política i organitzativa i renovada, pot i ha de ser un far d'esperança", han destacat, i han desitjat que els militants els atorguin la confiança i poder estar a l'alçada de l'organització.