La resposta de Comín a la possible reactivació de l'euroordre per detenir-lo

Comí, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha reivindicat la seva immunitat davant d'una possible reactivació de les euroordres contra ell i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont . "Si el Parlament Europeu (PE) no m'aixeca la immunitat, jo en tinc", ha apuntat.

Així s'ha pronunciat en una entrevista concedida aquest dimarts 1 d'octubre a SER Catalunya, en què ha reiterat que la sentència sobre l'exeurodiputat d'ERC Oriol Junqueras senti precedent sobre la seva immunitat a l'hora de ser elegit a les eleccions europees del juliol.

"S'estaria votant un suplicatori d'una persona que en realitat no està reconeguda com a eurodiputada; és surrealista", ha sostingut Comín, que ha recordat que després de la qüestió prejudicial demanaran que se'ls apliquin mesures cautelars perquè pugui exercir com a eurodiputat fins que si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) la resolgui.

"No té sentit que els meus electors estiguin dos anys sense representació", ha defensat l'eurodiputat electe, que també ha afirmat que el seu pla A és que se'ls apliqui la Llei d'Amnistia, per a la qual confia al Tribunal Constitucional (TC).

Segons Comín, l'aplicació de l'amnistia és "gairebé impossible" en el cas del Tribunal Suprem (TS), en què veu una prevaricació com una casa de pagès, textualment, mentre que en el cas del Constitucional creu que sí que pot ser possible.

Reforma de la LOREG

En preguntar-li per una possible reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per evitar el requisit de prometre presencialment la Constitució espanyola, el també exconseller no ha descartat una possible negociació de Junts amb el PSOE: "Nosaltres, per descomptat, analitzem totes les vies que estem fent. I hem d'estudiar-les totes molt ben estudiades”.

Alhora, ha advertit que en matèria de dret electoral, està consolidada la idea de la irretroactivitat, és a dir, que una futura reforma només tindria efectes "a partir d'aquell dia endavant" i no en els comicis celebrats amb anterioritat.