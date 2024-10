Elisenda Alamany (ERC) reivindica els pactes del partit amb el PSOE

Alamany, en un acte d?ERC. Foto: Europa Press

Elisenda Alamany és una figura destacada dins d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), actualment líder del partit a Barcelona i candidata a la secretaria general . Al seu discurs polític, Alamany es posiciona a favor d'un ERC ambiciós, amb "vocació de majories" i connectat amb les demandes de la societat. Un dels seus enfocaments clau és eliminar qualsevol complex dins del partit, advocant per una formació desacomplexada i amb una estratègia clara de pactes polítics.

Alamany ha defensat , en una entrevista concedida amb el digital Nació , que els acords que ERC ha aconseguit amb el PSOE, i critica que, de vegades, semblen ser millor entesos pels líders d'altres partits que per alguns sectors del seu propi grup . Destaca la importància que aquests acords es respectin i compleixin, mostrant una actitud ferma en la visió de la política col·laborativa.

Pel que fa a la visió per al futur del partit, forma part de la candidatura Militància Decidim, liderada per l'expresident d'ERC Oriol Junqueras. Alamany advoca per un partit obert i plural, que no sigui endogàmic ni tancat en si mateix, i que pugui integrar persones de diferents sensibilitats sempre que comparteixin la meta de construir majories.

Finalment, pel que fa al lideratge actual de la formació, que afronta una cita clau aquesta tardor, Alamany prefereix centrar-se en els fets i les accions polítiques abans que en les persones, deixant en un segon pla les figures de Marta Rovira, Pere Aragonès o el mateix Junqueras.

La trajectòria política d'Alamany