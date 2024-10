Puigdemont aposta per renovar els lideratges a Junts

Foto: EuropaPress

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha instat dimecres els diputats del grup de Junts al Parlament a exercir un rol d'alternativa al Govern "fràgil" que lidera el president Salvador Illa, i ha dit que el Congrés Nacional que celebrarà el partit aquest octubre haurà de renovar missatges i lideratges.

Ho ha dit en una intervenció en el marc de les jornades de treball que el grup de Junts a la Cambra catalana celebra aquest dimecres i dijous a Waterloo (Bèlgica) per preparar les línies estratègiques del curs polític i també del Debat de Política General (DPG ).

Puigdemont ha assegurat que l'Executiu que lidera Illa "s'aguanta per un pacte d'investidura que no es creuen ni els que el van signar", en al·lusió al PSC ia ERC, i ha afegit textualment que només queda Junts com a alternativa viable al Govern socialista.

Amplieu l'espectre social



"Ho haurem de fer renovant missatges, discursos, lideratges, ampliant l'espectre social al qual ens dirigim tradicionalment", i ha demanat als diputats de Junts aportar el seu talent, coneixement i experiència a l'objectiu de construir aquesta alternativa.

També ha acusat Illa de tenir com a objectiu "desnacionalitzar" Catalunya i disfressar-lo sota un discurs de normalització, i ha criticat que el president català no tingués un record aquest dimarts pel 7è aniversari de l'1-O i, en canvi, a l'exlíder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida.

Ha retret a Illa que assistís a les manifestacions unionistes del 8 d'octubre del 2017 i que l'exministre socialista i actual Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior Josep Borrell parlés de "desinfectar Catalunya", segons ell.

"Han omplert el Govern amb càrrecs d'aquesta ideologia, de Societat Civil Catalana. Per això Illa va al besamans del rei Felip VI, que fa 7 anys va pronunciar un discurs impropi d'un Cap d'Estat", en al·lusió al discurs del monarca del 3 d'octubre del 2017.

El partit més "interclassista"



Puigdemont, que ha definit Junts com el partit "més interclassista i transversal de la societat catalana", ha assegurat que és responsabilitat de la formació assenyalar la deriva sectària que, segons ell, està prenent el Govern de la Generalitat.

Ha apuntat a " una falta de reflex de la pluralitat política " a les institucions catalanes perquè la majoria estan gestionades pel Partit Socialista, i ha citat el Govern central, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.

"Tot passa per unes úniques mans. Això és un reflex de la realitat del país? En absolut", i ha recordat que el PP va permetre que Jaume Collboni sigui alcalde de Barcelona, tot i que el candidat de Junts i exalcalde de la ciutat , Xavier Trias, va guanyar les eleccions.