Comín demana que s'aixequi l'ordre de detenció per venir a prometre la Constitució

Comín, en un acte recent. Foto: Junts

L' eurodiputat electe de Junts, Toni Comín , ha sol·licitat que s'aixequi l'ordre de detenció en contra per poder tornar a Espanya i assistir a Madrid a jurar la Constitució espanyola , cosa que li permetria accedir al seu escó al Parlament Europeu (PE ).

En una entrevista concedida aquest dijous 3 d'octubre a Vilaweb , Comín ha advertit que el Tribunal Constitucional (TC) podria trigar mesos, o fins i tot un any, a resoldre el recurs presentat perquè se'ls apliqui la Llei d'Amnistia. Segons ell, el TC hauria de dictar mesures cautelars mentrestant: "Aquest tribunal ha de dictar unes cautelars; en cas contrari, prevarica i no actua de manera imparcial ni respecta la llei", va afirmar el que va ser Conseller de Salut en legislatures anteriors.

Comín també ha reconegut la seva sorpresa davant la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va desestimar el recurs presentat contra l'Eurocambra per no reconèixer com a eurodiputats ell i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 2019.

A més, ha dit que tant ell com el seu entorn estaven "psicològicament preparats per a qualsevol resultat", encara que no esperaven la "incoherència" de la sentència del TJUE, que, segons ell, sembla destinada a protegir el Parlament Europeu. "El TJUE, per alguna raó que desconec, s'ha ficat en una situació molt delicada, perquè es pot haver contradit sense adonar-se'n", ha considerat Comín, que insisteix que la sentència del cas de l'exeurodiputat d'ERC, Oriol Junqueras, crea un precedent sobre la immunitat parlamentària.