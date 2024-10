Diana Riba espera que ERC es "recusi" després del congrés del mes que ve

Riba, en un acte recent. Foto: Europa Press

L'eurodiputada d'ERC i membre de la candidatura Militància Decidim per liderar el partit, Diana Riba, ha advocat per recompondre la unitat dins de la formació després del procés congressual que se celebrarà al novembre, destacant que cal "pel bé de tots, pel bé del partit i del país".

En una entrevista concedida aquest dijous 3 d'octubre a SER Catalunya, Riba també ha posat sobre la taula la importància de l'informe que elabora el comitè de garanties del partit sobre la suposada estructura B. "Cada dia que passa sense que aquesta situació es resolgui, és un dia més d'incertesa. No crec que hi hagi ningú al partit que vulgui postergar-ho", ha apuntat.

De la mateixa manera, ha volgut recordar que la comissió encarregada de l'informe es troba dins dels terminis previstos pels estatuts d'ERC, cosa que implica que "ni la direcció permanent, ni l'executiva del partit, no poden pressionar per accelerar el procés" .

Canvi de posició sobre l'acord PSC-ERC

Després de ser preguntada sobre l' acord entre el PSC i ERC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, Riba va admetre que inicialment no hi estava a favor, encara que en aquell moment no era militant i no va poder votar sobre l'acord.

Tot i això, després d'uns mesos, va defensar el pacte, afirmant que va permetre a ERC influir en les polítiques de la Generalitat sense formar part de l'executiu de Catalunya. "La decisió que va prendre el partit va ser la millor, ja que no hi havia cap altra alternativa de govern en aquell moment, i si no s'arribava a un acord, caldria convocar noves eleccions", ha dit.

Puigdemont

Pel que fa a la decisió de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no assumir el lideratge de l'oposició, ja que Junts deixarà vacant temporalment, Riba ha dit que la seva postura és la de respecte per la decisió i ha mostrat la seva "solidaritat" amb el líder postconvergent.

"Seguim sota repressió perquè els nostres representants polítics no poden exercir amb normalitat", ha destacat Riba, assenyalant que les inhabilitacions a polítics i la situació de Puigdemont demostren que Catalunya encara no ha entrat en una nova etapa, com, segons ella, intenten transmetre els socialistes.