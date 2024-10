Asens exigeix a Sánchez que garanteixi la suspensió d'exportacions d'armes a Israel | Europa Press

L'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens ha exigit aquest diumenge al president del Govern, Pedro Sánchez, que garanteixi la suspensió d'exportacions d'armes a Israel, i al ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, que "acabi amb la política d'opacitat" respecte als contractes armamentístics amb Israel.

"Volem saber si hi ha contractes d'exportació d'armes vigents i, si n'hi ha, revocar-los, tal com estableix la Cort Penal Internacional de Justícia", ha declarat a l'assistir a la manifestació en suport a Palestina a Barcelona, quan fa un any dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre del 2023 i l'inici dels bombardejos d'Israel a Gaza.

Asens ha reclamat a Sánchez "la mateixa contundència" que va tenir dissabte el president de França, Emmanuel Macron, que va recomanar la suspensió d'enviaments d'armes a Israel com a mesura de pressió perquè el Govern israelià suspengui la campanya militar a Gaza.