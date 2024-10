El termini que es marca Junts per triar la figura de líder de l'oposició al Parlament

Carles Puigdemont. Foto: Europa Press

El secretari general de Junts, Jordi Turull , ha assegurat aquest dilluns 7 d'octubre que el grup al Parlament no preveu ocupar la figura de líder de l'oposició fins que s'apliqui la Llei d'Amnistia , i aleshores decidiran qui l'assumeix” i de quina manera”.

En una entrevista concedida a El matí de Catalunya Ràdio , ha insistit en la necessitat d'evidenciar que no hi ha "normalitat política" a Catalunya tenint en compte que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no pot tornar a Catalunya.

"La persona que hauria de ser líder de l'oposició és qui ha liderat la llista electoral que ha tret més vots després de la primera força. Però això materialment no és possible fer-ho perquè hi ha uns jutges que presumptament prevarican i no apliquen la Llei d'Amnistia “, ha destacat.

Tot i això, ha recalcat que la veu de Junts s'escoltarà al Parlament, a més d'afegir que la voluntat del partit és que hi hagi la "màxima implicació" de Puigdemont a Junts després del congrés que celebraran a finals d'octubre.

En preguntar-li si això implica que ocupi la presidència del partit, ha reiterat que la fórmula com vol fer-ho l'ha d'anunciar l'expresident català.

Sobre Illa

De la mateixa manera, també ha qüestionat "el sentiment i l'ambició nacional" del president de la Generalitat, Salvador Illa, cosa que sí que creu que tenien tots els que militaven a l'extinta CDC.

"El tarannà que veig al Palau de la Generalitat és el gen que hi havia amb Joan Antoni Samaranch el 76-77, quan era president de la Diputació. L'ambició nacional (d'Illa) és molt semblant a aquesta", ha assenyalat.

Segons Turull, a Illa veu ganes de no voler molestar l'Estat: "Veig més una vocació de fer bé de delegat de l'Estat a Catalunya", ha afegit, després de lamentar que tampoc s'hagi pronunciat, a parer seu, a les declaracions del president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, sobre els diners dels catalans.