ERC inicia aquest dilluns el procés congressual amb el termini per presentar candidatures

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en roda de premsa des de la seu del seu partit a Barcelona (Catalunya), a 7 d'octubre del 2024 - EUROPA PRESS

L'Executiva Nacional d'ERC comença aquest dilluns de manera oficial al procés de cara al congrés dels republicans, que se celebrarà el 30 de novembre, amb l'obertura del termini per presentar les diferents propostes de candidatures a dirigir la formació.

Segons ha explicat la portaveu del partit, Marta Vilalta, en una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona, les candidatures tindran temps des d'aquest dilluns fins al 14 d'octubre per presentar les propostes per renovar l'Executiva Nacional i Consell Nacional.

Les diferents llistes es proclamaran oficialment el 15 d'octubre, moment en què s'obrirà un termini d'un mes --fins al 15 de novembre-- perquè busquin prou avals per participar en les votacions, que han de superar el 5% de la militància republicana.

Votació: el 30 de novembre

Amb això, del 16 al 29 de novembre es durà a terme una campanya electoral interna entre les candidatures que superin el llindar d'avals per arribar a la jornada del 30 de novembre, quan els militants podran emetre el vot de manera telemàtica o en punts de votació presencials.

Ara com ara, oficialment s'han postulat quatre candidatures per dirigir la formació: una propera a l'actual secretària general en funcions, Marta Rovira; una altra que impulsa l?expresident d?ERC, Oriol Junqueras; una tercera promoguda, entre d'altres, per l'exconseller Alfred Bosch; i l?última, de militants crítics amb l?estratègia de pactes del partit.

Si cap candidatura aconsegueix el 50% dels vots al congrés del 30 de novembre, se celebrarà una segona volta entre les dues llistes més votades al cap de 15 dies, tal com recullen els estatuts d'ERC.