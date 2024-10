La Generalitat vol eliminar per llei la cita prèvia obligatòria en serveis públics

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciat que el Govern impulsarà "una norma amb rang de llei per acabar amb la cita prèvia obligatòria als serveis públics" de Catalunya.

"Ha arribat el moment de fer, de passar del diagnòstic a l'acció", ha subratllat el conseller en roda de premsa aquest dilluns, que ha detallat que això s'emmarca en una reforma de l'administració i la millora dels serveis públics.

Dalmau ha lamentat que l'atenció pública amb cita obligatòria s'hagi quedat després de la pandèmia, cosa que creu que ha fet que l'atenció presencial "hagi perdut qualitat", i ha apostat perquè qualsevol es pugui adreçar a l'administració pública i tingui una resposta immediata .

L'eliminació de l'obligatorietat de la cita prèvia s'aplicarà a l'administració de la Generalitat, els ajuntaments i les diputacions, i ha afegit que es mantindrà aquest sistema en els casos en què "funcioni correctament".

Ha negat que l'eliminació de la cita prèvia comportarà un increment de personal, ja que considera que si era possible prestar el servei amb l'actual nombre de treballadors abans de la pandèmia, "ha de ser possible ara".

Preguntat per quin serà el termini que s'ha fixat el Govern per aplicar aquesta mesura, el conseller ha concretat que pretenen que sigui en els propers nou mesos, en què es pugui fer el "desenvolupament normatiu", ja que preveuen incloure-la a la Llei de mesures, coneguda com a llei d'acompanyament dels Pressupostos de 2025.

El conseller ha detallat que 77.000 dels treballadors de l'administració pública de la Generalitat té més de 50 anys, fet que suposa un 39% del total, per la qual cosa el 2030 hi haurà uns 27.000 que es jubilaran, un 14%, segons les dades .

Ha apostat per superar "algunes estructures obsoletes" de l'administració, perquè pugui ser de qualitat, àgil i moderna, i també ha defensat la transformació d'aquest sector per alliberar-lo de la cotilla normativa que l'envolta.

Per això, el Govern s'ha fixat 12 prioritats per a la transformació de l'administració pública: la simplificació normativa i de processos, el disseny de serveis públics "posant el ciutadà al centre", la digitalització, la garantia d'una atenció presencial de qualitat , la transparència i la traçabilitat de tràmits i la consolidació de l'ocupació pública de qualitat.

També la concepció del sector públic com a generador d‟activitat econòmica, l‟impuls d‟un nou model de direcció pública, la prospecció de l‟impacte de la demografia i del canvi climàtic al‟administració, la recuperació del prestigi institucional, la comunicació clara de l‟administració i una avaluació de les polítiques públiques.

Comissió d'experts

El conseller ha explicat que el Govern crearà una comissió d'experts per a la transformació dels serveis públics i nomenarà el doctor en Ciència Política i Administració Carles Ramió com a president de la mateixa.

Aquesta comissió tindrà un calendari de treball de 10 mesos per "fer propostes concretes i executives, analitzar-ne l'impacte i la viabilitat" per abordar els 12 objectius fixats pel Govern, que a més aprovarà aquest dimarts un conjunt de 17 mesures "urgents" per començar a fer canvis.

Captació de talent jove

Una d'aquestes mesures serà la posada en marxa d'un programa de captació de talent jove, a través de 2.000 places de pràctiques professionals remunerades dirigides a "atreure" estudiants universitaris i de Formació Professional a servir Catalunya al sector públic.

Aquest programa suposarà una inversió de 40 milions d'euros, segons ha detallat Dalmau, i s'emmarcarà en l'objectiu del Govern d'impulsar un relleu generacional a l'administració pública i al pla de xoc per a la millora dels serveis.

Professionalització d'alts càrrecs

Amb l'objectiu de "prestigiar" la Generalitat, el conseller ha detallat que la Llei de mesures també incorporarà la regulació de la direcció pública professional.

"Necessitem enviar una imatge que la gestió pública al nostre país està professionalitzada", ha reclamat Dalmau, que ha argumentat que no es pot enviar el missatge que per treballar al Govern s'ha de tenir el carnet d'un partit polític.

Preguntat per què passaria si una persona escollida per concurs públic per dirigir una empresa pública té una orientació diferent de la d'un Govern, el conseller ha explicat que l'Executiu català entrant "ho podrà cessar, ho podrà canviar" i per renovar aquesta posició haurà de fer-ho en funció de determinats criteris que s'estableixin.

El Govern també farà una auditoria per analitzar els tràmits i la seva comunicació amb el ciutadà, ja que considera que s'ha d'utilitzar "un llenguatge comprensible", i també analitzarà com millorar l'àmbit digital, amb una altra auditoria per simplificar les webs del Govern -- actualment té en marxa 400 webs i 1.086 dominis--.