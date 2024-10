Josep Rull espera que s'arribi a un acord sobre el finançament català

Josep Rull, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El president del Parlament, Josep Rull (Junts), espera que els grups subscriguin un acord sobre el finançament singular de Catalunya al Debat de Política General (DPG) que s'iniciarà aquest dimarts 8 d'octubre a la Cambra catalana, on també vol avançar cap a "recosser" la unitat independentista amb ERC.

Així s'ha manifestat en una entrevista concedida aquest mateix dimarts a TV3 , en què ha defensat que Catalunya necessita un "sistema de concert" que permeti recaptar més recursos per fer bones polítiques públiques, en les seves paraules, en àmbits com la salut, la educació o les infraestructures estratègiques.

"El nivell de desgast que té la societat catalana i l'Estat del benestar a Catalunya és altíssim, i això és un tema que cal resoldre tant sí com no", ha defensat Rull, que en preguntar-li per la relació amb ERC ha confiat que es facin passos cap a la unitat independentista al llarg d'aquesta setmana.

En aquest sentit, ha sostingut que hi ha d'haver marge per reconduir la situació, textualment, ja que és el que els demanen els ciutadans, i per això ha instat "no mirar el retrovisor, sinó mirar l'horitzó", una actitud que, creu , ha de prevaldre.

I sobre la figura del líder de l'oposició, que Junts no preveu ocupar fins a aplicar-se la Llei d'Amnistia, ha assegurat que aquesta postura no suposa cap afectació, i ha denunciat la "situació d'anomalia" que es viu a la cambra davant la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar la llei, que impedeix els diputats electes de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig votar per ells mateixos.