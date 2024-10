El Govern confirmarà si Illa va a la desfilada del 12 d'octubre quan es tanqui la seva agenda

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. - EUROPA PRESS

La portaveu de la Generalitat, la consellera Sílvia Paneque, ha dit aquest dimarts que el Govern confirmarà si el president Salvador Illa anirà a la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid oa qualsevol altre acte "quan es tanquin agendes" de qualsevol d'aquests actes.

"No és cap problema; és una qüestió de donar les informacions quan estiguin tancades i per tant siguin certes, per evitar especulacions", ha respost en preguntar-li en roda de premsa després del Consell Executiu setmanal si hi ha algun problema que impedeixi confirmar-ho.

"Quan estigui determinat i ho puguem comunicar, ho comunicarem", ha afegit a la roda de premsa.