Salvador Illa promet habitatge públic mentre permet la subhasta de cinc finques de titularitat pública

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts un ambiciós programa d'habitatge públic que busca construir 50.000 habitatges fins al 2030, amb una inversió total de 4.400 milions d'euros durant el mandat. Aquesta promesa va ser realitzada durant la primera sessió del Debat de Política General (DPG) al Parlament, on Illa va destacar la importància de l'habitatge com a dret fonamental.

Durant la seva intervenció, Illa es va comprometre a destinar 1.100 milions d'euros anuals per assolir aquest objectiu, afirmant que "no hi haurà cap comunitat autònoma que inverteixi tants diners en matèria d'habitatge" com Catalunya. A més, va advocar per un canvi en les polítiques de construcció d'habitatge públic, emfatitzant la necessitat de més sòl públic, més velocitat en l'execució de projectes, col·laboració publicoprivada i més ajudes per facilitar l'accés a l'habitatge.

Una promesa tacada per una subhasta

Tot i això, aquesta promesa d'Illa ha coincidit amb la subhasta de cinc finques de titularitat pública a Barcelona, un fet que ha generat una onada de crítiques i mobilitzacions. El Sindicat de Llogaters i diverses associacions veïnals han denunciat la subhasta, que es va dur a terme malgrat les protestes de desenes d'inquilins i ciutadans que exigien la suspensió del procés.

Durant la subhasta, tres de les cinc finques van quedar desertes, mentre que només dues van aconseguir ser adjudicades. Els llogaters afectats han exigit crear immediatament una taula de negociació amb el Departament d'Habitatge, el Departament de Salut, l'Hospital Clínic i l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta taula busca garantir el dret a l'habitatge de les famílies que resideixen en aquestes propietats, evitant que acabin a mans d'especuladors.

Les organitzacions socials han manifestat la preocupació per la manca de transparència i resposta per part de les autoritats i l'Hospital Clínic. Tot i la pressió popular, l'Hospital Clínic no s'hi ha pronunciat, encara que el Departament de Salut s'ha compromès a reunir-se amb el Sindicat i les famílies afectades en un futur proper.

La situació ha provocat un debat sobre la gestió del patrimoni públic i la necessitat de protegir el dret a l'habitatge en un context on l'accés a l'habitatge ha esdevingut un tema candent a Barcelona. Des del Sindicat de Llogaters, s'exigeix que aquestes finques siguin transferides a l'administració pública, permetent l'exercici del dret de tempteig i retracte, per evitar que caiguin a les mans de fons d'inversió o especuladors.

Les veus dels llogaters ressonen amb fermesa, afirmant: "No permetrem que aquests edificis acabin en mans de fons voltor o especuladors. Continuarem lluitant per defensar les nostres cases." Amb aquesta situació, el futur de la política d'habitatge a Catalunya s'enfronta a un repte important, i les promeses d'Illa hauran de ser acompanyades d'accions concretes per evitar la crisi habitacional.