Illa promet un nou finançament per a Catalunya mentre evita parlar d'una 'quota'

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que s'establirà un nou finançament per a Catalunya d'acord amb els termes acordats amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i al calendari pactat. Durant la seva intervenció a l'obertura del Debat de Política General (DPG) al Parlament, Illa ha destacat que aquest acord de finançament singular "no va en contra de ningú", sinó que fomenta la solidaritat i és respectuós amb la resta de les comunitats autònomes .

Illa va anticipar que assolir un consens en matèria de finançament no serà fàcil, però confia que el procés es faciliti amb l'"ampli suport" del Parlament, que va reiterar com a fonamental. A més, va fer una crida a tots els actors involucrats a participar en un "debat rigorós" i basat en arguments sobre el model de finançament que el PSC ha acordat amb ERC per a la seva investidura. "Demanem a tothom que vulgui i pugui ajudar a fer pedagogia ia actuar amb rigor", ha afegit.

El president també va subratllar que la confrontació entre territoris i la divisió entre el sector públic i el privat no són solucions viables ni a Europa, ni a Espanya ni a Catalunya. Illa va advocar per un model econòmic de "prosperitat compartida", emfatitzant el seu compromís de "no deixar ningú enrere" davant models excloents que només beneficien uns quants.

Evitar la paraula 'quota'

Un aspecte notable al discurs d'Illa ia les declaracions de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, és l'omissió deliberada de la paraula "quota". Tant Illa com el PSOE semblen evitar aquest terme, ja que la seva inclusió podria generar un rebuig considerable a altres comunitats autònomes i al conjunt de l'opinió pública espanyola. La "quota", que en termes generals es refereix a un sistema de finançament que permet a una comunitat autònoma gestionar els seus propis recursos fiscals, ha estat objecte de controvèrsia i crítiques en el passat, fet que provoca que la seva menció pugui suscitar tensions polítiques.

En enfocar-se en un "model de finançament singular" sense al·ludir directament a la "quota", Illa i Montero intenten suavitzar la percepció de l'acord, presentant-ho com una mesura de solidaritat i col·laboració entre comunitats. Això és especialment rellevant en un context on les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya han estat històricament tenses, i qualsevol indici de privilegi fiscal per a la comunitat catalana es podria interpretar com un atac a l'equitat territorial.

Illa va criticar les rebaixes fiscals i el "desmuntatge" dels serveis públics que, segons ell, alguns estan duent a terme a altres comunitats. El seu enfocament se centra a construir un sistema que beneficiï tota la població, en lloc d'un grup selecte.

Què preveu l'acord?

Pel que fa als detalls de l'acord, Montero va aclarir que el pacte entre el PSC i ERC per al finançament singular de Catalunya preveu, de moment, la recaptació de l'IRPF. Montero va subratllar que la intenció és estendre aquest acord a altres impostos al futur. Tot i això, ha advertit que qualsevol element que no estigui inclòs en l'acord actual no ha estat ni pactat ni decidit, i que la implementació dependrà de les normatives que es desenvolupin més endavant.